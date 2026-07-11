En el sábado, 11 de julio de 2026, el calendario se llena de acontecimientos que van del deporte a la geopolítica. Algunas efemérides siguen resonando especialmente en España, por su impacto directo en las relaciones exteriores y en la memoria colectiva. Otras, en cambio, apuntan a procesos políticos y urbanos al otro lado del Atlántico. Así, el “Un día como hoy” de hoy es un mosaico de hechos que, con el paso de los años, se han convertido en referencias históricas.

Efemérides destacadas del 11 de julio

2010: España levanta el Mundial de Sudáfrica

El 11 de julio de 2010, la selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de fútbol de Sudáfrica. En la final, vence a Países Bajos por 0-1. El gol llega en el 116′, cuando Andrés Iniesta marca la diana que decidirá el partido en una noche que quedaría marcada para siempre en el recuerdo del fútbol español.

Fue un triunfo que consolidó una etapa dorada del combinado nacional, conocida por su estilo de juego basado en la posesión y la coordinación. Más allá del marcador, el partido alimentó una idea de identidad deportiva que muchos aficionados siguieron celebrando durante años.

2002: Incidente de la isla de Perejil, un golpe a la tensión regional

En 2002, ocurre el Incidente de la isla de Perejil (España). Según recoge la efeméride, un grupo de gendarmes marroquíes invade territorio español. Este episodio empeoró de forma notable las relaciones entre ambos países.

El caso de la isla de Perejil se convirtió en un ejemplo claro de cómo un conflicto puntual, en un lugar concreto, puede tener consecuencias diplomáticas prolongadas. En la práctica, recordó la importancia de la estabilidad fronteriza y de los canales oficiales de comunicación para evitar escaladas.

1982: Italia conquista su tercera Copa del Mundo

El 11 de julio de 1982, la selección de fútbol de Italia consigue su tercera Copa del Mundo. Derrota en la final a Alemania por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Esta final se juega, por tanto, con un escenario especialmente relevante: Madrid. Y es que el torneo no solo era una competición deportiva, sino también un reflejo del momento cultural y social de Europa a principios de los años 80, con un fútbol que seguía atrayendo a multitudes y marcando el ritmo de la conversación pública.

1971: Chile aprueba una reforma constitucional para nacionalizar el cobre

En 1971, el Congreso Nacional de Chile aprueba una reforma constitucional enviada por Salvador Allende. La reforma permitió la nacionalización de la gran minería del cobre.

Más allá de su dimensión legal, el hecho simboliza un momento clave en la historia contemporánea de Chile: decisiones políticas de gran alcance con efectos económicos y sociales, que reordenaron el papel del Estado en sectores estratégicos.

1792: fundación de Manzanillo en la Cuba bajo administración española

En 1792, en la isla de Cuba (capitanía general española), se funda la aldea de Manzanillo. La efeméride señala el inicio de un asentamiento que con el tiempo acabaría formando parte del mapa humano y económico de la zona.

Como ocurre con muchas fundaciones históricas, el valor del dato está en que permite entender la evolución territorial: cómo se consolidan lugares y comunidades en contextos coloniales y cómo esas poblaciones se transforman con los siglos.

2022 y 2021: modernización del transporte urbano en México y tensiones sociales en el Caribe

En el plano más actual, en 2022 se inicia la remodelación de la línea 1 del Metro en México, una mejora que busca optimizar el sistema de movilidad en una gran ciudad. Y, relacionado con el transporte público, en 2021 entra en operaciones en su totalidad la primera línea del Cablebús, tras su apertura parcial en marzo.

Ese mismo 11 de julio de 2021 trae también un componente social: en Cuba, se registran manifestaciones masivas en distintas ciudades del país contra la dictadura cubana. En Wembley, ese año también queda grabado por un gran hito deportivo: Italia gana la Eurocopa 2020 frente a Inglaterra, en la tanda de penales.

Cierre

El 11 de julio demuestra, una vez más, que el calendario no es solo una suma de fechas, sino un archivo vivo. Desde la épica del fútbol con un gol histórico de Iniesta (2010), pasando por un episodio crucial para las relaciones entre España y Marruecos como el de Perejil (2002), hasta transformaciones políticas y sociales en distintos puntos del mundo, hoy el “Un día como hoy” invita a mirar el pasado con perspectiva y a entender cómo ciertos hechos, aun lejanos, siguen influyendo en nuestro relato colectivo.