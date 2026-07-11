La cantante y presentadora Chenoa ha analizado públicamente su situación sentimental actual, tres años después de la ruptura de su matrimonio con el urólogo Miguel Encinas. En una etapa marcada por la estabilidad emocional y el éxito en sus proyectos en televisión y música, la artista de origen mallorquín asegura encontrarse en un momento de serenidad personal, priorizando su trayectoria profesional frente a la búsqueda de una nueva relación amorosa.

Una etapa de estabilidad y equilibrio emocional

La conocida artista y presentadora de televisión ha respondido con naturalidad a las cuestiones referidas a su vida privada durante una de sus recientes apariciones públicas. Chenoa ha querido desvincularse de la necesidad de iniciar un nuevo romance, manifestando que atraviesa un periodo de calma, madurez y equilibrio personal tras las experiencias vividas en los últimos años.

«Bien, bien. Estoy muy estable, estoy muy tranquila. La verdad es que también es verdad que la edad proporciona cierto temple, ¿no? Ya he vivido muchas vidas en una también. Entonces, bueno, he sido muy afortunada, yo creo, en vivir experiencias, amor. Entonces, bien, estoy muy contenta y muy agradecida también», ha declarado la cantante, mostrando una perspectiva madura sobre las relaciones afectivas.

Tras haber afrontado una separación con notable repercusión en los medios de comunicación, la intérprete ha decidido focalizar sus esfuerzos en el ámbito laboral. En la actualidad, se ha consolidado como uno de los rostros de referencia en la televisión nacional, una labor que compagina de manera continua con su trayectoria en el sector musical.

El enfoque profesional como prioridad actual

Al ser interpelada de forma directa sobre la posibilidad de estar ilusionada de nuevo, la presentadora ha aclarado cuáles son sus motivaciones principales en este momento. «Sí… Bueno… Yo estoy enamorada de otras cosas, pero sí. Estoy enamorada de lo que hago. Esto lo hago con mucho amor, hay que darle también su calor», ha explicado para detallar que sus prioridades actuales no pasan por el terreno sentimental de pareja.

Esta evolución personal contrasta con las expectativas públicas que se han generado en torno a su figura desde sus inicios en la primera edición del formato televisivo Operación Triunfo. Tras más de dos décadas de carrera en el panorama de la música y el entretenimiento, la artista afronta el presente sin las presiones externas vinculadas a su intimidad, centrando su interés en los nuevos retos que le ofrecen los platós y los escenarios.

Trayectoria sentimental y discreción mediática

La vida privada de la cantante mallorquina ha despertado un gran interés en el ámbito nacional a lo largo de los años. Su primer vínculo sentimental de gran notoriedad pública fue con su compañero de academia David Bisbal, una relación cuya posterior ruptura se convirtió en un fenómeno mediático muy comentado. Con posterioridad, la artista mantuvo relaciones afectivas con figuras públicas como el actor Álex González, Alain Corneau o Javier Arpa, proyectos de pareja que finalmente no llegaron a consolidarse a largo plazo.

En el año 2019, la intérprete inició una relación con el médico urólogo Miguel Encinas. Tras contraer matrimonio en Mallorca en junio de 2022 —después de varios aplazamientos derivados de la situación de pandemia—, los rumores de un distanciamiento comenzaron a surgir apenas un año después, confirmándose la separación definitiva de la pareja en noviembre de 2023.

Desde dicha ruptura matrimonial, la presentadora ha mantenido una postura de estricta discreción respecto a su intimidad. A pesar de las constantes especulaciones que la han vinculado con diferentes personas, la artista no ha confirmado ninguna nueva relación, reafirmando con sus últimas declaraciones que sus proyectos profesionales y su propio crecimiento personal constituyen su pilar fundamental en la actualidad.