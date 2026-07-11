España afronta este sábado, 11 de julio de 2026 con un tiempo marcado por el calor en buena parte del interior y el predominio de cielos poco nubosos o despejados. Según la información disponible de la AEMET (datos municipales publicados en sus ficheros), la probabilidad de lluvia se mantiene muy baja en varias zonas, mientras que el noroeste y el archipiélago canario concentran los mayores porcentajes de precipitaciones.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente se mantiene estable. Bilbao registra una máxima de 37°C y una mínima de 20°C, con cielo despejado y viento del E a 15 km/h. En conjunto, la jornada no apunta a lluvia en esta capital, con probabilidad de precipitación del 0%.

En el extremo atlántico, la situación cambia: en Coruña (A) se esperan máximas de 28°C y mínimas de 17°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del O a 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 70%, lo que sugiere un mayor protagonismo de la nubosidad y posibles chubascos débiles.

Centro peninsular

El centro peninsular destaca por temperaturas altas y cielos relativamente tranquilos. En Madrid la previsión indica máxima de 38°C y mínima de 23°C, con poco nuboso y viento del S a 15 km/h; además, la probabilidad de lluvia es del 0%.

También en el interior aragonés, Zaragoza presenta máxima de 38°C y mínima de 22°C, con despejado y viento del SE a 15 km/h. Al igual que en Madrid, la jornada se plantea sin lluvia: 0% de probabilidad, en línea con el carácter seco y estable de la masa de aire.

Sur peninsular

En el sur peninsular, el calor continúa siendo protagonista, con escasa nubosidad y sin señales claras de lluvia. En Sevilla se esperan máximas de 30°C y mínimas de 18°C, bajo cielo poco nuboso y viento del SO a 20 km/h. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%.

En Ceuta, la jornada mantiene valores templados para la época: máxima de 27°C y mínima de 20°C, con poco nuboso y viento del O a 20 km/h. También aquí la AEMET refleja probabilidad de lluvia del 0%, por lo que la estabilidad atmosférica domina el día.

Mediterráneo

La franja mediterránea combina temperaturas elevadas con algunos matices nubosos, especialmente en Barcelona. En València se esperan máximas de 31°C y mínimas de 22°C, con poco nuboso y viento del E a 20 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que no se esperan precipitaciones destacables.

En Barcelona la situación es similar en temperatura, pero con un pequeño margen para la lluvia: máxima de 31°C y mínima de 22°C, poco nuboso y viento del E a 20 km/h. La AEMET indica una probabilidad de lluvia del 5%, baja, pero suficiente para considerar la posibilidad de alguna nubosidad de paso.

Islas Baleares

En las islas Baleares se mantiene la calma atmosférica. Palma presenta máxima de 36°C y mínima de 19°C, con cielo despejado y viento del S a 10 km/h. La jornada es mayormente seca, con probabilidad de lluvia del 0%.

Con este escenario, el tiempo se presta a actividades al aire libre durante las horas centrales del día, siempre teniendo en cuenta el calor. No se esperan cambios relevantes en cuanto a precipitaciones según los datos municipales de AEMET.

Islas Canarias

Las islas Canarias concentran los mayores porcentajes de lluvia de la jornada, especialmente en el tramo oriental del archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén máximas de 25°C y mínimas de 21°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa y viento del N a 25 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 80%, por lo que podrían darse periodos con chubascos débiles.

Con estos valores, aunque las temperaturas no sean las más altas de España, la presencia de nubosidad y el riesgo de lluvia puntual hacen recomendable planificar con margen, especialmente si hay actividades que dependan de la meteorología. De nuevo, los datos proceden de la información pública municipal asociada a AEMET.

Recomendaciones

En el interior y norte con máximas cercanas o superiores a 37–38°C (Madrid, Zaragoza y Bilbao), conviene hidratarse y evitar esfuerzos en las horas de mayor insolación.

(Madrid, Zaragoza y Bilbao), conviene y evitar esfuerzos en las horas de mayor insolación. En el noroeste (Coruña) y en Canarias (Las Palmas), tenga en cuenta la mayor probabilidad de lluvia y lleve protección ligera si tiene planes al aire libre.

y lleve protección ligera si tiene planes al aire libre. Controle la evolución de la nubosidad en Barcelona, donde la probabilidad de lluvia es baja pero no nula (5%).

En resumen, el sábado 11 de julio de 2026 se caracteriza por un tiempo mayoritariamente estable y cálido en gran parte del país, con la excepción más destacada de lluvias escasas en el entorno atlántico y una mayor inestabilidad puntual en Canarias. Un día para disfrutar del buen tiempo, con precaución en las zonas donde las temperaturas aprietan y con atención especial a los intervalos nubosos donde la AEMET marca mayor probabilidad de precipitación.