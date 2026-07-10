El sábado 11 de julio de 2026 llega con el semáforo AMARILLO para el precio de la luz. Según los datos disponibles, el precio medio del día se sitúa en 0,1169 €/kWh, con una ventana especialmente favorable a mediodía.

La jornada marca dos referencias claras para planificar el consumo doméstico: la hora más barata es de 14 a 15 h y hay que evitar la franja de 22 a 23 h. Con estos horarios, es más fácil mover tareas como lavadora o lavavajillas fuera de los momentos menos convenientes.

Horas clave para ahorrar hoy (11/07/2026)

Para ajustar tu consumo sin complicaciones, quédate con estas tres señales del día:

Hora más barata: 14-15 h .

. Hora a evitar: 22-23 h .

. Franja más económica: no disponible con los datos proporcionados.

La recomendación práctica es sencilla: si puedes, programa los ciclos intensivos (lavadora, lavavajillas u horno) para la ventana de 14 a 15 h y reduce el gasto concentrado entre 22 y 23 h, cuando el coste tiende a empeorar.

Cómo se mueve el precio por tramos del día

En un día con semáforo AMARILLO, la clave suele estar en no consumir “a ciegas” durante las franjas menos recomendables. Con los datos disponibles, el comportamiento más relevante para el usuario se resume en dos momentos:

Madrugada: no hay detalle horario disponible en la información proporcionada, por lo que conviene mantener la prudencia y priorizar el consumo flexible en las horas identificadas como mejores.

no hay detalle horario disponible en la información proporcionada, por lo que conviene mantener la prudencia y priorizar el consumo flexible en las horas identificadas como mejores. Mañana: no se facilita desglose por horas; planifica las tareas que puedas desplazar hacia el tramo más barato.

no se facilita desglose por horas; planifica las tareas que puedas desplazar hacia el tramo más barato. Tarde: aquí aparece el mejor punto de la jornada, con la hora más barata entre 14 y 15 h .

aquí aparece el mejor punto de la jornada, con la . Noche: ojo con el tramo de 22 a 23 h, indicado como la hora a evitar según el aviso de la jornada.

En resumen: si tienes margen para ajustar la rutina, la tarde ofrece una oportunidad clara para concentrar consumos y la noche pide contención.

Precio de la luz por horas (11/07/2026)

Para este 11/07/2026, la lista completa de 24 franjas no está incluida en los datos proporcionados (aparece vacía). Aun así, el resumen de referencia del día sí está disponible: hora más barata 14-15 h y hora a evitar 22-23 h.