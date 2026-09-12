El 12 de septiembre reúne efemérides tan dispares como la coronación canónica de la Virgen del Rocío en Málaga (2015) y el inicio del rescate de los 33 mineros en Copiapó (2010).

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2015: coronación canónica de la Virgen del Rocío en Málaga

En 2015, en Málaga fue coronada canónicamente la Virgen del Rocío.

La coronación es un reconocimiento litúrgico que refuerza el arraigo de esa devoción en Andalucía. En Ceuta, donde conviven tradiciones religiosas y diversidad cultural, este tipo de actos suelen resonar entre quienes mantienen lazos con el sur peninsular y con las hermandades.

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(Fuente: efemérides de “Un día como hoy” proporcionadas por el listado de referencia.)

2010: comienza el plan de rescate de los 33 mineros en la mina San José (Copiapó, Chile)

El 12 de septiembre de 2010, en Copiapó (Chile), se inició el plan de rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José.

El operativo trascendió por su dimensión humana y por el despliegue técnico y organizativo. En ciudades como Ceuta los sucesos de gran alcance internacional se siguen con atención mediática y recuerdan la importancia de coordinar recursos y comunicaciones en situaciones de emergencia.

(Fuente: efemérides de “Un día como hoy” proporcionadas por el listado de referencia.)

2009: un terremoto de 6,4 grados sacude Tucacas (Venezuela)

En Tucacas (Venezuela), un terremoto de 6,4 grados provocó daños materiales y 16 heridos.

Los seísmos obligan a activar protocolos de emergencia y ponen a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. Aunque el suceso ocurrió lejos del Mediterráneo, sirve para recordar en Ceuta la relevancia de la prevención y la gestión del riesgo en entornos urbanos e infraestructuras críticas.

(Fuente: efemérides de “Un día como hoy” proporcionadas por el listado de referencia.)

1827: se funda El Mercurio en Valparaíso, el más antiguo en lengua española

El 12 de septiembre de 1827 se fundó en Valparaíso el periódico El Mercurio, señalado en el listado como el más antiguo en lengua española.

La fecha remite a la evolución de la prensa como herramienta de información y formación de opinión en el mundo hispanohablante. En Ceuta, ciudad con un entorno transfronterizo y audiencias diversas, estas efemérides facilitan valorar el papel histórico de los medios en la vertebración social.

(Fuente: efemérides de “Un día como hoy” proporcionadas por el listado de referencia.)

1966: en Córdoba (Argentina), asesinato de Santiago Pampillón en una marcha universitaria

En 1966, en Córdoba (Argentina), fue asesinado el estudiante Santiago Pampillón durante una marcha universitaria; según el listado, un policía de la provincia de Córdoba le disparó por la espalda y a quemarropa.

Este hecho se considera uno de los antecedentes del levantamiento del Cordobazo de 1969 y ejemplifica cómo la represión y la tensión social pueden derivar en movilizaciones de mayor alcance.

(Fuente: efemérides de “Un día como hoy” proporcionadas por el listado de referencia.)

Cierre

De la coronación mariana en España al rescate en Chile, pasando por un sismo, un hito periodístico y un asesinato político, el 12 de septiembre ofrece una panorámica variada de la historia.

Para Ceuta, estas fechas son un recordatorio de que eventos lejanos influyen en cómo se informan y gestionan la tradición, la emergencia y la memoria colectiva.

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