Ojo con la parrilla: esta semana “Valle Salvaje” ha tenido que adaptarse a los cortes de programación ya anunciados por TVE. La ficción rural —ambientada en la Asturias del siglo XIX y protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas— vuelve hoy con su cita habitual, después de los posibles ajustes de emisión que afectaron a otros días del calendario.

El avance semanal del 13 al 17 de julio apunta a una dinámica clara: pueden repetirse los parones que ya se produjeron la semana pasada, aunque no todo el tramo de días se ve afectado. Según la información de prensa facilitada, salvo cambios de última hora, “Valle Salvaje” desaparecerá de la parrilla de tarde de La 1 el martes 14 de julio por el previo de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia-España. A partir de ahí, el resto de jornadas se mantiene con normalidad.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Tal y como recoge el avance real, el episodio de hoy se enmarca en los capítulos que vuelven tras el día afectado por el Mundial. Así, la telenovela ofrecerá episodios el lunes 13, el miércoles 15, el jueves 16 y el viernes 17 de julio en su horario habitual.

La base del avance disponible para hoy es, sobre todo, de continuidad de emisión: el propio recorte del martes 14 condiciona el ritmo con el que se encadenan los capítulos posteriores. En otras palabras, lo que se confirma es que, pese a la alteración del calendario, la ficción no se detiene del todo y mantiene la cita en la tarde de La 1 los días restantes.

De momento, no hay más detalles concretos sobre el desarrollo de la trama del episodio de hoy en la información facilitada (más allá del contexto de la semana y la regularidad del viernes). Por ello, lo más prudente es quedarse con lo seguro: “Valle Salvaje” regresa hoy al formato diario tras el posible corte del martes, y lo hará en su franja habitual.

En cualquier caso, el seguimiento habitual de la serie permite entender por qué este tipo de ajustes importan: el drama rural en Asturias —con personajes cuya historia se mueve entre tensiones y decisiones difíciles— depende del encadenado diario para que el espectador no pierda el hilo. Hoy, después del episodio anterior del jueves, la serie retoma su ritmo en el último tramo de la semana.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Fecha de emisión de hoy: viernes, 17 de julio de 2026

Según el avance facilitado en la información de prensa, la ficción se ofrece con normalidad el resto de días de la semana, manteniendo la cita a partir de las 17:45 horas en esta tanda de episodios (lunes 13, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17).

Cierre: si te quedaste con ganas tras el ajuste del martes 14, hoy “Valle Salvaje” vuelve a La 1 con un episodio más dentro de la semana de julio. Marca la franja en tu agenda: viernes 17 de julio, porque el drama rural en Asturias no para, al menos por ahora.