Sabido es que las fechas tienen memoria. El sábado, 18 de julio, han ocurrido hechos que van desde la vida institucional en España hasta episodios internacionales marcados por el conflicto, el terrorismo o avances tecnológicos. Hoy repasamos algunas efemérides, con especial atención a las relacionadas con nuestro país y su entorno.

2019: transparencia que se organiza en Castilla y León

En el Reino de España, el 18 de julio de 2019 se nombra a José Miguel García como secretario general de la nueva Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León. El dato sirve para recordar el peso creciente que, en el ámbito autonómico, han ido adquiriendo las políticas de acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la profesionalización de los equipos administrativos que las sostienen.

2008: el primer español embajador de Buena Voluntad del ACNUR

Ese mismo día, en 2008, Jesús Vázquez se convierte en el primer español nombrado embajador de Buena Voluntad del ACNUR. Más allá del reconocimiento individual, la efeméride subraya el papel de las figuras públicas en la sensibilización sobre la protección de las personas refugiadas y desplazadas, una labor que combina visibilidad mediática con campañas de apoyo humanitario.

1993: Veguellina de Órbigo estrena el Streetball 3×3 más antiguo de España

En el municipio de Veguellina de Órbigo (España), el 18 de julio de 1993 se celebra por primera vez el Streetball 3×3 Veguellina. La prueba se presenta como el torneo de baloncesto 3×3 más antiguo de España y, según la efeméride, se ha mantenido ininterrumpidamente desde su nacimiento, con la excepción de la pausa obligada durante la pandemia de covid‑19. Es una buena muestra de cómo los deportes de barrio y de calle han terminado influyendo en tendencias contemporáneas como el formato 3×3.

2013: Tijuana y el apagón analógico

En el plano tecnológico, 2013 marca un hito: Tijuana se convierte en la primera ciudad mexicana y latinoamericana en realizar el apagón analógico. La transición de la señal analógica a la digital suele asociarse a mejoras en calidad de imagen, eficiencia del espectro y servicios adicionales. En términos cotidianos, este tipo de cambio impacta directamente en hogares, televisores y hábitos de consumo, pero también en infraestructuras y planes regulatorios.

2012: atentado en Burgas contra un autobús turístico israelí

La jornada también recuerda tragedias. En 2012, en Burgas (Bulgaria), al menos 7 personas mueren y otras 32 resultan heridas tras explotar una bomba en un autobús turístico israelí, un atentado vinculado al contexto de violencia internacional. Sin entrar en detalles no incluidos en el registro de la efeméride, este hecho se interpreta como parte de una época en la que los ataques contra civiles y visitantes generaron preocupación global por la seguridad en lugares de tránsito y ocio.

Un recordatorio final

El 18 de julio es, para muchos, una fecha cualquiera; para la historia, es un mosaico. Desde la organización institucional en España y el impulso a iniciativas deportivas comunitarias, hasta hitos culturales y tecnológicos como el apagón analógico de Tijuana, y episodios trágicos de violencia en distintas partes del mundo. Mirar atrás ayuda a entender cómo se construyen los cambios: a veces con decisiones administrativas, otras con celebraciones locales, y en ocasiones con lecciones duras que marcan políticas, sociedades y memoria colectiva.