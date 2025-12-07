La pregunta se ha vuelto viral a pocos días del sorteo del 22 de diciembre, pero la realidad es clara: la IA puede analizar patrones, pero no dominar el azar.

La Lotería de Navidad es un fenómeno que mezcla tradición, superstición y un deseo colectivo de suerte. En este contexto, no es de extrañar que la Inteligencia Artificial (IA) se haya convertido en el nuevo «oráculo pop» de internet, con titulares que prometen desvelar el ansiado número ganador. La fórmula es irresistible: tecnología avanzada mezclada con la ilusión de poder domar el azar.

¿Puede ChatGPT predecir el número ganador?

La respuesta corta y clara es: No.

Aunque modelos como ChatGPT son extremadamente potentes para generar texto, analizar grandes volúmenes de datos y explicar probabilidades, no poseen la capacidad de saber qué número saldrá en un sorteo futuro.

La elección del Gordo depende de un proceso intrínsecamente aleatorio y supervisado que ocurre en el bombo, y la IA no tiene acceso a ninguna señal previa que le permita anticipar este resultado.

Si se le solicita a la IA un número «ganador», el modelo simplemente:

Lo inventará basándose en criterios estéticos o estadísticos comunes (fechas, números populares).

basándose en criterios estéticos o estadísticos comunes (fechas, números populares). O directamente lo escogerá al azar.

Esto es un ejercicio de generación de texto, no una predicción con fundamento científico.

Las probabilidades reales, sin magia

La Lotería de Navidad cuenta con números de cinco cifras, lo que significa que existen 100.000 combinaciones posibles (del 00000 al 99999).

Por lo tanto, la probabilidad de llevarse el primer premio (el Gordo) con un décimo concreto es de 1 entre 100.000.