Un gol de Álex Berenguer en el minuto 85 decidió un partido marcado por la intensidad y el dominio del Athletic Club, que impuso su ritmo en San Mamés ante un Atlético de Madrid superado durante gran parte del encuentro. Los rojiblancos de Ernesto Valverde fueron superiores en presión, ocasiones y personalidad, mientras que el equipo de Diego Simeone volvió a dejar dudas lejos de casa.

Desde el pitido inicial, el Athletic salió decidido a marcar territorio. La presión alta, la velocidad por bandas y la agresividad en cada disputa marcaron el guion de un duelo en el que el Atlético tuvo serios problemas para igualar la intensidad local. Los leones, liderados por un activo Sancet tras su regreso y un desequilibrante Nico Williams, generaron las llegadas más claras.

Simeone dispuso un 4-4-2 condicionado por las bajas, con cambios forzados en su once. Sin embargo, nombres como Gallagher o Almada no lograron ofrecer el equilibrio esperado, y solo Pablo Barrios aportó algo de claridad en la salida de balón. El Atlético buscó hacer daño a la contra, especialmente con Giuliano, pero careció de precisión en los metros finales.

Las ocasiones se sucedieron para el Athletic. Sancet rozó el gol de cabeza, Guruzeta estuvo cerca tras un centro peligroso de Areso y Nico Williams desbordó una y otra vez por su banda. Unai Simón respondió con solvencia en la ocasión más clara del Atlético, tras una volea de Almada. Al descanso, el marcador se mantenía sin goles, pero la sensación de peligro era mayor para los locales.

En la segunda mitad, el ritmo bajó ligeramente, aunque el Athletic siguió siendo quien más insistió. Simeone movió el banquillo con la entrada de Koke, Sorloth, Griezmann y Raspadori, pero los cambios no alteraron el guion. El empuje local terminó encontrando su premio en el minuto 85, cuando Berenguer apareció para firmar el 1-0 definitivo y hacer estallar San Mamés.

Con esta victoria, el Athletic reafirma su fortaleza en casa y suma tres puntos de oro, mientras que el Atlético continúa alejándose de los puestos más altos de la tabla en sus partidos como visitante.