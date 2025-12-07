Las principales compañías españolas advierten que mantener el impuesto sobre servicios digitales podría afectar la competitividad internacional y exponer a España a sanciones económicas de Estados Unidos.

Las grandes empresas del IBEX 35 han solicitado al Ministerio de Hacienda un replanteamiento de la conocida “tasa Google”, vigente desde 2020, alegando que su continuidad genera inseguridad jurídica y riesgos comerciales significativos.

Estas compañías temen que la permanencia del gravamen sobre servicios digitales pueda provocar que España vuelva a enfrentarse a sanciones por parte de Estados Unidos, siguiendo precedentes de amenazas de penalizaciones económicas a empresas españolas durante administraciones anteriores.

Según fuentes empresariales, el impuesto recaudó alrededor de 375 millones de euros en 2024, pero las firmas consideran que el beneficio económico no justifica los riesgos asociados, especialmente en un contexto de globalización y competencia internacional.

Durante el último Foro de Grandes Empresas, representantes del sector enfatizaron la necesidad de garantizar la estabilidad jurídica para asegurar la competitividad y la operatividad de las empresas españolas en el mercado global.

Ante esta situación, Hacienda podría evaluar ajustes en la tasa o buscar alternativas que equilibren la recaudación fiscal con la seguridad jurídica y el interés empresarial internacional.