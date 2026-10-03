El Día de Todos los Santos de 2027 cae en domingo y algunas comunidades autónomas trasladarán el festivo al lunes 2 de noviembre, creando un puente de tres días para sus ciudadanos.

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El calendario laboral de 2027 traerá un puente por el Día de Todos los Santos, aunque no estará disponible para todos los trabajadores españoles. El 1 de noviembre, festividad tradicional de Todos los Santos, caerá en domingo y algunas comunidades autónomas han decidido trasladar el descanso al lunes 2 de noviembre.

Según la confirmación recogida en el calendario oficial de festivos, los ciudadanos que podrán disfrutar de este puente serán los residentes en Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y Navarra.

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En estas comunidades, el lunes 2 de noviembre será día festivo, por lo que los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo coincidiendo con el inicio del mes.

Sin embargo, no todas las autonomías aplicarán este cambio. En comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, La Rioja y País Vasco, además de la ciudad autónoma de Ceuta, el lunes 2 de noviembre no será festivo al haber optado sus gobiernos autonómicos por seleccionar otros días no laborables dentro del calendario anual.

La normativa establece que cada comunidad autónoma cuenta con margen para configurar parte de su calendario laboral, siempre dentro del límite de 14 días festivos al año, de los cuales nueve tienen carácter obligatorio en todo el territorio nacional.

El puente de Todos los Santos llegará después del festivo del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que permitirá otro periodo de descanso durante el mes de octubre.

Los últimos festivos nacionales del año 2027 serán: