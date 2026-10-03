España presenta grandes contrastes climáticos: mientras algunas zonas del norte y áreas montañosas registran lluvias abundantes durante gran parte del año, otras provincias del sureste apenas acumulan precipitaciones y se encuentran entre las más secas del país.

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España no tiene un único clima. La variedad de relieves, la influencia del océano Atlántico y del Mediterráneo y la posición geográfica hacen que existan zonas con grandes diferencias en la cantidad de lluvia que reciben cada año.

Mientras algunas áreas superan ampliamente los 1.000 litros por metro cuadrado anuales, otras apenas alcanzan unos cientos de litros. La distribución de las precipitaciones convierte a España en un territorio de fuertes contrastes entre la llamada España húmeda y las zonas más áridas del sureste.

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Galicia y la cornisa cantábrica, entre las zonas donde más llueve

Las mayores precipitaciones se concentran principalmente en el norte y noroeste peninsular, donde la llegada de frentes atlánticos y el efecto del relieve favorecen la acumulación de lluvias.

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y algunas zonas del norte de Navarra destacan por sus registros elevados. En estas áreas, las borrascas atlánticas encuentran barreras montañosas que favorecen la condensación y las precipitaciones.

Entre las ciudades españolas con más días de lluvia aparecen localidades como San Sebastián, Santiago de Compostela, Pontevedra, A Coruña o Vigo, todas ellas situadas en zonas con una clara influencia atlántica.

También existen puntos concretos especialmente lluviosos fuera del norte. La Sierra de Grazalema, en Cádiz, es uno de los lugares más destacados por sus elevadas precipitaciones medias debido a la llegada de vientos húmedos del Atlántico y al efecto del relieve.

Las provincias donde menos llueve en España

En el extremo contrario se encuentran las zonas más secas, especialmente en el sureste peninsular. Almería, Murcia y Alicante presentan algunos de los valores de precipitación más bajos del país.

Almería destaca especialmente por su carácter árido. Algunas zonas de la provincia reciben cantidades muy reducidas de lluvia durante el año, con registros propios de un clima desértico.

También las islas Canarias presentan grandes contrastes. Mientras algunas zonas expuestas a los vientos alisios pueden acumular importantes cantidades de humedad, otras islas como Lanzarote y Fuerteventura se encuentran entre los territorios más secos del país.

¿Por qué llueve tanto en unas zonas y tan poco en otras?

La diferencia se explica principalmente por tres factores: la influencia de las masas de aire, la cercanía al mar y el relieve.

Las zonas abiertas al Atlántico reciben con mayor frecuencia frentes cargados de humedad. Cuando estas masas de aire encuentran montañas, ascienden, se enfrían y favorecen la formación de precipitaciones.

En cambio, algunas áreas quedan protegidas por sistemas montañosos que dificultan la llegada de humedad, generando zonas más secas, especialmente en el sureste peninsular.

El contraste climático de España

El mapa de precipitaciones muestra una España dividida entre territorios húmedos y secos. El norte y algunas zonas montañosas concentran los mayores registros de lluvia, mientras que el sureste y determinados puntos insulares presentan los valores más bajos.

Estos contrastes explican la enorme diversidad de paisajes del país: desde los verdes bosques atlánticos hasta los paisajes áridos de Almería o Canarias.