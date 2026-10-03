El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha expresado su preocupación tras la reciente aprobación de la modificación del contrato de limpieza en Ceuta. Este contrato, que supera un millón de euros, se ha ratificado en el Consejo de Administración de la empresa pública ACEMSA.

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Además del importe del contrato, se ha incluido un reconocimiento extrajudicial de deuda que asciende a 169.031,31 euros. Esta situación ha generado un profundo malestar en el partido, que considera inapropiado realizar este tipo de decisiones en un momento de crisis económica.

El MDyC ha señalado que la gestión de la limpieza en la ciudad debe ser revisada y que estas modificaciones contractuales no deberían llevarse a cabo en circunstancias adversas. Aseguran que es fundamental priorizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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En este contexto, el partido ha instado a las autoridades locales a reevaluar sus prioridades y a abrir un debate sobre la situación actual de los servicios que se prestan a la ciudadanía. La modificación del contrato de limpieza se enmarca en un amplio contexto de preocupaciones sobre la gestión de los bienes públicos en Ceuta.

Asimismo, el MDyC ha expresado su deseo de que se establezcan mecanismos de control y supervisión más estrictos en la concesión de contratos públicos, especialmente en tiempos de crisis económica, para garantizar que se actúe en beneficio de la población ceutí.

La situación refleja una realidad compleja en Ceuta, donde la gestión de los servicios básicos ha sido objeto de críticas en varias ocasiones. La ciudadanía espera que se implementen soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida en la ciudad.