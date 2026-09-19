Según datos de la AEMET, en julio y agosto las temperaturas máximas en Ceuta suelen superar los 30 ºC; ese calor eleva el riesgo de golpe de calor en perros y gatos y obliga a adaptar rutinas y cuidados.

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Hidratación y acceso constante a agua

Garantiza agua fresca siempre disponible y revisa el bebedero con frecuencia: en calor el agua se calienta y se contamina antes.

Si tu mascota bebe menos, observa sin forzar. Algunos animales reducen la ingesta y buscan lugares más frescos; facilita varios puntos de agua si la vivienda lo permite.

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Evita el sobreesfuerzo: paseos y juegos

Adapta la duración e intensidad de paseos y juegos a la temperatura y al tipo de suelo: superficies calientes dañan las almohadillas.

Como regla práctica, evita salir con calor intenso; prioriza las horas más frescas (amanecer o anochecer) y acorta las salidas si notas fatiga o respiración forzada.

Sombra, ventilación y lugares frescos en casa

Ofrece una zona ventilada y con sombra donde la mascota pueda elegir quedarse.

Si usas ventiladores, sitúalos de modo que no soplen de forma directa y constante sobre el animal; debe tener la opción de alejarse. Evita espacios cerrados donde el calor se acumule.

Ojo con los vehículos: nunca son un lugar seguro

No dejes a perros o gatos dentro del coche, aunque las ventanas estén entreabiertas; la temperatura puede subir en minutos.

Cuidados del pelaje: ni recortes drásticos ni baños innecesarios

El pelaje protege frente al sol y al frío; los afeitados completos no suelen ser adecuados. Consulta a un peluquero o veterinario antes de cortar.

Los baños deben reservarse a necesidades higiénicas concretas. Baños excesivos o productos inadecuados pueden irritar la piel y reducir la protección natural.

Señales de alarma: qué vigilar

El golpe de calor requiere atención veterinaria urgente. Vigila estos signos:

Jadeo intenso y dificultad para respirar.

y dificultad para respirar. Letargo o desorientación.

o desorientación. Lengua o encías con aspecto anormal.

con aspecto anormal. Vómitos o diarrea.

o diarrea. Debilidad marcada o colapso.

Algunas razas o animales con problemas respiratorios, cardíacos o sobrepeso son más vulnerables; ante la duda, contacte con su veterinario.

Qué hacer si sospechas un golpe de calor

Actúa con calma y busca ayuda profesional cuanto antes.

Trasládala a un lugar fresco y con sombra.

y con sombra. Ofrece agua solo si está consciente y puede beber con normalidad.

solo si está consciente y puede beber con normalidad. Enfría de forma gradual : humedece con agua fresca (sin hielo) y deja que se seque al aire.

: humedece con agua fresca (sin hielo) y deja que se seque al aire. No retrases la atención veterinaria si los síntomas apuntan a golpe de calor.

El objetivo es reducir la temperatura sin provocar hipotermia; si la situación empeora, priorice la valoración urgente por un profesional.

Prevención práctica para el día a día

Planifique: agua a mano, paseos adaptados y descansos frecuentes. En mascotas mayores o con patologías preexistentes, extreme la vigilancia del esfuerzo y del entorno.

Fuente: recomendaciones de prevención del sobrecalentamiento y guías de primeros auxilios veterinarios; consulte a su veterinario para pautas adaptadas a su animal y su situación en Ceuta.

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