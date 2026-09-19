Por su situación en el Estrecho de Gibraltar, Ceuta suele registrar pasos migratorios en primavera y en otoño, lo que provoca cambios visibles en la avifauna según la estación.

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Los distintos hábitats de la ciudad —jardines y plazas, el Puerto de Ceuta, la línea de costa y los bordes de barrancos y roquedos— ofrecen especies distintas y comportamientos variados según la hora y el viento.

Tres criterios sencillos permiten identificar aves con bastante seguridad: tamaño, rasgos visibles (color y forma) y comportamiento. Observa varios ejemplares y presta atención al vuelo: la silueta y el patrón de las alas suelen ser determinantes.

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Aves urbanas de uso frecuente en Ceuta

Gaviotas (entorno portuario y litoral)

En el puerto y la costa aparecen gaviotas que aprovechan restos y alimento humano. Fíjate en la longitud de las alas, el tipo de vuelo (planeo alternado con batidos) y el aspecto del pico.

El plumaje cambia con la edad; compara dorso y cabeza para distinguir juveniles de adultos y observa si forman grupos para repartir el espacio en la costa.

Palomas domésticas y palomas urbanas

En plazas y calles del centro son habituales. Su cuerpo robusto, alas anchas y la forma de andar son rasgos claros.

El color varía entre grises y tonos marrones; en muchos ejemplares se aprecian reflejos verdosos en el cuello. Cuando se posan mantienen postura estable y mueven el cuello al desplazarse.

Estorninos y otros paseriformes de jardín

En parques y zonas arboladas se detectan por el canto y por cómo saltan entre ramas. Fija el tamaño y la forma del pico para separar especies.

Los estorninos suelen combinar tonos oscuros y claros y forman grupos. Ver bandadas alrededor de árboles es un indicio útil para su identificación.

Aves asociadas a roquedos y zonas elevadas

Gorrión y aves pequeñas de aceras

Los gorriones son pequeños y muy activos en el suelo: picotean y avanzan con pasos rápidos. Observa el patrón del pecho y las marcas en la cara para distinguir especies dentro del mismo entorno urbano.

En Ceuta, cerca de muros y grietas es común verlos buscando alimento en rincones entre edificios.

Aves sobre muros, cornisas y puntos de sombra

Presta atención al modo de asentarse y al tipo de cola. Algunas especies permanecen quietas antes de lanzarse; otras se desplazan a saltos.

Observar el ritmo del vuelo de ida y vuelta ayuda a acotar la identificación.

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Para evitar errores, no te fíes solo del color: la luz, el ángulo y la edad alteran el aspecto. Prioriza la silueta en vuelo (tamaño relativo, forma de alas y cola), el comportamiento (planeo, batidos, saltos) y el lugar de observación (costa, puerto, parques, fachadas o roquedos).

Consejos prácticos para observar en Ceuta sin molestar

Elige horarios con buena visibilidad y mantén una distancia prudente.

No persigas a las aves para verlas mejor; observa dónde se posan y cómo se desplazan.

Si tomas fotos, apunta a las alas y al perfil: suelen aportar más datos que una imagen frontal.

Evita darles alimento; en entorno urbano lo mejor es no alterar su conducta natural.

Una lista rápida de “pistas” para identificar

Checklist mental: ¿está cerca del mar o del puerto? (probabilidad de gaviotas). ¿se mueve en el suelo y salta? (paseriformes urbanos, como gorriones). ¿vuelas en grupo con planeos? (aves costeras). ¿posadas en cornisas? (especies asociadas a edificios y zonas elevadas).

Con práctica, la observación mejora: cada paseo por Ceuta ofrece nuevas oportunidades porque el mapa de aves cambia con el entorno y las condiciones del día. Para avanzar, compara tus observaciones con guías de campo y aplica siempre el mismo criterio: forma, conducta y lugar.

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