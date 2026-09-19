Por su situación en el Estrecho de Gibraltar, Ceuta suele registrar pasos migratorios en primavera y en otoño, lo que provoca cambios visibles en la avifauna según la estación.
Lee tambien: Pequeñas reparaciones de casa que puedes hacer sin llamar a nadie
Los distintos hábitats de la ciudad —jardines y plazas, el Puerto de Ceuta, la línea de costa y los bordes de barrancos y roquedos— ofrecen especies distintas y comportamientos variados según la hora y el viento.
Tres criterios sencillos permiten identificar aves con bastante seguridad: tamaño, rasgos visibles (color y forma) y comportamiento. Observa varios ejemplares y presta atención al vuelo: la silueta y el patrón de las alas suelen ser determinantes.
Lee tambien: Qué ver esta noche en la tele, martes 28 de julio de 2026: la parrilla que no te puedes perder
Aves urbanas de uso frecuente en Ceuta
Gaviotas (entorno portuario y litoral)
En el puerto y la costa aparecen gaviotas que aprovechan restos y alimento humano. Fíjate en la longitud de las alas, el tipo de vuelo (planeo alternado con batidos) y el aspecto del pico.
El plumaje cambia con la edad; compara dorso y cabeza para distinguir juveniles de adultos y observa si forman grupos para repartir el espacio en la costa.
Palomas domésticas y palomas urbanas
En plazas y calles del centro son habituales. Su cuerpo robusto, alas anchas y la forma de andar son rasgos claros.
El color varía entre grises y tonos marrones; en muchos ejemplares se aprecian reflejos verdosos en el cuello. Cuando se posan mantienen postura estable y mueven el cuello al desplazarse.
Estorninos y otros paseriformes de jardín
En parques y zonas arboladas se detectan por el canto y por cómo saltan entre ramas. Fija el tamaño y la forma del pico para separar especies.
Los estorninos suelen combinar tonos oscuros y claros y forman grupos. Ver bandadas alrededor de árboles es un indicio útil para su identificación.
Aves asociadas a roquedos y zonas elevadas
Gorrión y aves pequeñas de aceras
Los gorriones son pequeños y muy activos en el suelo: picotean y avanzan con pasos rápidos. Observa el patrón del pecho y las marcas en la cara para distinguir especies dentro del mismo entorno urbano.
En Ceuta, cerca de muros y grietas es común verlos buscando alimento en rincones entre edificios.
Aves sobre muros, cornisas y puntos de sombra
Presta atención al modo de asentarse y al tipo de cola. Algunas especies permanecen quietas antes de lanzarse; otras se desplazan a saltos.
Observar el ritmo del vuelo de ida y vuelta ayuda a acotar la identificación.
Cóndor del cielo no: cómo reconocer sin “forzar” la identificación
Para evitar errores, no te fíes solo del color: la luz, el ángulo y la edad alteran el aspecto. Prioriza la silueta en vuelo (tamaño relativo, forma de alas y cola), el comportamiento (planeo, batidos, saltos) y el lugar de observación (costa, puerto, parques, fachadas o roquedos).
Consejos prácticos para observar en Ceuta sin molestar
- Elige horarios con buena visibilidad y mantén una distancia prudente.
- No persigas a las aves para verlas mejor; observa dónde se posan y cómo se desplazan.
- Si tomas fotos, apunta a las alas y al perfil: suelen aportar más datos que una imagen frontal.
- Evita darles alimento; en entorno urbano lo mejor es no alterar su conducta natural.
Una lista rápida de “pistas” para identificar
Checklist mental: ¿está cerca del mar o del puerto? (probabilidad de gaviotas). ¿se mueve en el suelo y salta? (paseriformes urbanos, como gorriones). ¿vuelas en grupo con planeos? (aves costeras). ¿posadas en cornisas? (especies asociadas a edificios y zonas elevadas).
Con práctica, la observación mejora: cada paseo por Ceuta ofrece nuevas oportunidades porque el mapa de aves cambia con el entorno y las condiciones del día. Para avanzar, compara tus observaciones con guías de campo y aplica siempre el mismo criterio: forma, conducta y lugar.