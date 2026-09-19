Sábado 19 de septiembre de 2026: la noche ofrece documentales en La 1, un bloque continuo de «Equipo de Investigación» en laSexta y cine en Cuatro.
Lee tambien: Un día como hoy, 19 de septiembre: de estraperlo y naufragios a un funeral de Estado
Los horarios corresponden a la programación oficial de las cadenas y se reciben por TDT en Ceuta, con horario peninsular (CET/CEST).
Los telediarios suelen marcar el inicio de la franja nocturna y, a partir de ahí, la oferta se divide entre información, cultura y entretenimiento. La 1 combina reportajes y piezas históricas; laSexta programa varias emisiones seguidas de investigación; Antena 3 mantiene la continuidad de concursos y música. Esta guía recoge los horarios facilitados por las cadenas para que el público ceutí pueda planificar la velada.
Lee tambien: Horóscopo de hoy sábado 19 de septiembre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo
La 1
La 1, una noche de reportajes y cultura
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 21:55 La suerte en tus manos
- 22:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 22:55 True crime protagonizado por Ángel Ruiz como Federico García Lorca
- 23:55 España el siglo xx en color
- 00:50 España el siglo xx en color
- 01:45 España el siglo xx en color
Imprescindibles: 22:00 «Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do»; 22:55 el especial con Ángel Ruiz como Federico García Lorca; y el bloque de España el siglo xx en color desde 23:55.
La 2
La 2, programación variada con música y entretenimiento
- 20:30 Festival de San Sebastián 2026
- 21:40 Cifras y letras
- 22:10 Sole Giménez
- 22:20 Informativos
- 22:40 Golpe de suerte
Imprescindibles: 20:30 «Festival de San Sebastián 2026»; 21:40 «Cifras y letras»; 22:40 «Golpe de suerte».
Antena 3
Antena 3, concurso y música con continuidad
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La Voz
- 01:05 La Voz
Imprescindibles: 20:00 «Pasapalabra»; el bloque informativo y deportivo de 21:00 y 21:45; y 22:10 «La Voz» (repite a 01:05).
Cuatro
Cuatro, actualidad y cine al final
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:40 El desmarque Cuatro
- 20:55 El tiempo
- 21:20 Horizonte
- 23:00 Liam Neeson protagoniza ‘Un ladrón honesto’
Imprescindible: la película de 23:00 con Liam Neeson, «Un ladrón honesto».
Telecinco
Telecinco, entretenimiento con informativos y citas de actualidad
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First Dates
- 23:00 ¡De viernes!
Imprescindibles: 21:00 «Informativos Telecinco»; 21:50 «First Dates»; y 23:00 «¡De viernes!».
laSexta
laSexta, investigación en bloque durante gran parte de la noche
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
- 00:30 Equipo de Investigación
- 01:30 Equipo de Investigación
Imprescindibles: la serie de emisiones de «Equipo de Investigación» desde 22:30 (también a 23:30, 00:30 y 01:30); 21:00 «laSexta Clave» como prólogo analítico.
Si prioriza información, empiece por los telediarios; si busca ocio, seleccione entre los espacios culturales y documentales de La 1, el bloque de investigación de laSexta o el entretenimiento de Antena 3, La 2 y Telecinco. En Ceuta, la recepción corresponde a la programación facilitada por las cadenas.
La parrilla del sábado 19 de septiembre de 2026 queda organizada únicamente con los programas y horas facilitados por las cadenas para esta noche.