Sábado 19 de septiembre de 2026: la noche ofrece documentales en La 1, un bloque continuo de «Equipo de Investigación» en laSexta y cine en Cuatro.

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Los horarios corresponden a la programación oficial de las cadenas y se reciben por TDT en Ceuta, con horario peninsular (CET/CEST).

Los telediarios suelen marcar el inicio de la franja nocturna y, a partir de ahí, la oferta se divide entre información, cultura y entretenimiento. La 1 combina reportajes y piezas históricas; laSexta programa varias emisiones seguidas de investigación; Antena 3 mantiene la continuidad de concursos y música. Esta guía recoge los horarios facilitados por las cadenas para que el público ceutí pueda planificar la velada.

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La 1

La 1, una noche de reportajes y cultura

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:55 La suerte en tus manos

La suerte en tus manos 22:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 22:55 True crime protagonizado por Ángel Ruiz como Federico García Lorca

True crime protagonizado por Ángel Ruiz como Federico García Lorca 23:55 España el siglo xx en color

España el siglo xx en color 00:50 España el siglo xx en color

España el siglo xx en color 01:45 España el siglo xx en color

Imprescindibles: 22:00 «Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do»; 22:55 el especial con Ángel Ruiz como Federico García Lorca; y el bloque de España el siglo xx en color desde 23:55.

La 2

La 2, programación variada con música y entretenimiento

20:30 Festival de San Sebastián 2026

Festival de San Sebastián 2026 21:40 Cifras y letras

Cifras y letras 22:10 Sole Giménez

Sole Giménez 22:20 Informativos

Informativos 22:40 Golpe de suerte

Imprescindibles: 20:30 «Festival de San Sebastián 2026»; 21:40 «Cifras y letras»; 22:40 «Golpe de suerte».

Antena 3

Antena 3, concurso y música con continuidad

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La Voz

La Voz 01:05 La Voz

Imprescindibles: 20:00 «Pasapalabra»; el bloque informativo y deportivo de 21:00 y 21:45; y 22:10 «La Voz» (repite a 01:05).

Cuatro

Cuatro, actualidad y cine al final

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:40 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 20:55 El tiempo

El tiempo 21:20 Horizonte

Horizonte 23:00 Liam Neeson protagoniza ‘Un ladrón honesto’

Imprescindible: la película de 23:00 con Liam Neeson, «Un ladrón honesto».

Telecinco

Telecinco, entretenimiento con informativos y citas de actualidad

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First Dates

First Dates 23:00 ¡De viernes!

Imprescindibles: 21:00 «Informativos Telecinco»; 21:50 «First Dates»; y 23:00 «¡De viernes!».

laSexta

laSexta, investigación en bloque durante gran parte de la noche

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna

laSexta Columna 22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 00:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 01:30 Equipo de Investigación

Imprescindibles: la serie de emisiones de «Equipo de Investigación» desde 22:30 (también a 23:30, 00:30 y 01:30); 21:00 «laSexta Clave» como prólogo analítico.

Si prioriza información, empiece por los telediarios; si busca ocio, seleccione entre los espacios culturales y documentales de La 1, el bloque de investigación de laSexta o el entretenimiento de Antena 3, La 2 y Telecinco. En Ceuta, la recepción corresponde a la programación facilitada por las cadenas.

La parrilla del sábado 19 de septiembre de 2026 queda organizada únicamente con los programas y horas facilitados por las cadenas para esta noche.

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