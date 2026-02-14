Desde clásicos inolvidables como ‘Titanic’ o ‘Pretty Woman’ hasta propuestas modernas y originales como ‘Palm Springs’, las plataformas de ‘streaming’ en España ofrecen un catálogo variado para disfrutar de este 14 de febrero en pareja.

Si este San Valentín el plan elegido es disfrutar del cine en casa, las principales plataformas de streaming en España han reforzado sus catálogos con títulos que abarcan desde el romance épico hasta la comedia más ligera. Con opciones disponibles en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Movistar Plus+, la oferta garantiza encontrar la historia adecuada para cada tipo de espectador, ya sea para emocionarse con grandes dramas o para reír con enredos sentimentales.

Épica y dramas para el recuerdo

Para quienes buscan historias de amor incombustibles, ‘El diario de Noa’ se mantiene como el referente absoluto del género. Basada en la obra de Nicholas Sparks, la cinta está disponible en Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+, ofreciendo un relato sobre la pasión y la memoria emocional entre Noah y Allie. En una línea similar de romance histórico y gran formato, Disney+ y Movistar Plus+ cuentan en su catálogo con ‘Titanic’, la obra de James Cameron que entrelaza la tragedia del transatlántico con la icónica relación entre Jack y Rose.

Por otro lado, la elegancia de las adaptaciones literarias clásicas llega de la mano de ‘Orgullo y prejuicio’, disponible en Netflix y Prime Video. Esta versión de la novela de Jane Austen destaca por su tensión romántica contenida y su cuidada puesta en escena.

Comedias románticas y frescura contemporánea

El humor inteligente y los enredos modernos encuentran su espacio en títulos como ‘Loco y estúpido amor’, que puede verse en Netflix y HBO Max, donde se exploran las rupturas y las segundas oportunidades. Asimismo, Netflix ofrece ‘Crazy Rich Asians (Locamente millonarios)’, una propuesta que combina lujo y choque cultural en una de las comedias románticas más exitosas de los últimos tiempos.

Para quienes prefieren un tono más artístico y musical, Movistar Plus+ dispone de ‘La La Land (La ciudad de las estrellas)’, una mirada melancólica y vibrante sobre el amor y las ambiciones profesionales en Los Ángeles. En una línea musical más clásica, Disney+ ofrece la reinterpretación de ‘West Side Story’, un espectáculo visual sobre el romance imposible.

Opciones juveniles y propuestas alternativas

El público más joven tiene citas obligadas con ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ en Netflix, un relato lleno de ternura adolescente, o con el espíritu rebelde de los noventa en ’10 razones para odiarte’, disponible en Disney+.

Finalmente, para aquellos que busquen salirse de los cánones habituales:

• ‘Palm Springs’ (Netflix y Prime Video): Mezcla el romance con la ciencia ficción en un ingenioso bucle temporal.

• ‘Ghosted’ (Apple TV+): Combina la acción internacional con una primera cita inesperada.

• ‘Pretty Woman’ (Disney+ y Movistar Plus+): El cuento de hadas moderno que sigue conquistando generaciones.

Este 14 de febrero, la oferta en España asegura que, sea cual sea el estilo preferido, el espectador encontrará una historia para celebrar el día del amor desde el sofá.