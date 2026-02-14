El precio medio de la electricidad se desploma hasta los 2,13 euros/MWh en la jornada de hoy. Los consumidores con tarifa regulada podrán beneficiarse de un tramo histórico de cuatro horas a -4 euros/MWh durante el mediodía.

La jornada de este sábado 14 de febrero, coincidiendo con la celebración de San Valentín, trae consigo un regalo inesperado para el bolsillo de los españoles: un hundimiento histórico en el precio de la electricidad. Según los datos definitivos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio del pool eléctrico se situará en apenas 2,13 euros por megavatio hora (MWh), marcando uno de los registros más bajos en lo que va de 2026.

Este descenso sustancial respecto a los días anteriores es fruto de la subasta diaria en función de las fuentes de generación y permitirá a los usuarios, especialmente a aquellos acogidos a la tarifa regulada (PVPC), reducir de forma drástica su factura si concentran el consumo en las horas centrales del día.

El «valle» de San Valentín: precios negativos nunca vistos

La subasta eléctrica ha dibujado para hoy un perfil de precios excepcionalmente favorable, con un «valle» muy pronunciado. Por primera vez en el año, el mercado mayorista entrará en terreno negativo de forma prolongada. El punto más bajo de la jornada se alcanzará durante el mediodía, concretamente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el precio del MWh caerá hasta los -4,00 euros, un suelo que se mantendrá estable durante cuatro horas consecutivas.

Es fundamental que el consumidor entienda que estos precios corresponden al mercado mayorista. Aunque se registren valores negativos, el usuario seguirá pagando en su factura final los peajes, cargos e impuestos correspondientes, si bien el coste de la energía en sí será nulo o compensatorio en esos tramos.

Incluso en las horas previas al mediodía, la tendencia será muy favorable para el ahorro. Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas, los precios oscilarán entre los -0,73 y los -3,40 euros/MWh, consolidando una mañana de costes mínimos.

Los picos de la jornada: cuándo evitar el consumo

A pesar del alivio general, el precio de la luz comenzará a escalar de manera notable al caer la tarde. A partir de las 18:00 horas, cuando el precio se sitúe en 1,45 euros, la curva de precios iniciará una senda ascendente muy rápida. El máximo diario se alcanzará entre las 20:00 y las 22:00 horas, momento en el que el MWh tocará techo con un coste de 22,00 euros.

Planificar el uso de electrodomésticos de gran consumo, como hornos, lavadoras o secadoras, durante las horas centrales del día en lugar de la noche será la clave definitiva para maximizar el ahorro en este 14 de febrero. Con un precio medio tan bajo, este sábado se posiciona como el momento ideal para realizar las tareas domésticas más costosas energéticamente.