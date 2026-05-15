El aclamado director de ‘El Señor de los Anillos’ recibe el máximo galardón honorífico de manos de Elijah Wood en una noche que reivindica la magia y la audacia tecnológica en el cine.

CANNES – El Festival Internacional de Cine de Cannes ha arrancado su 79ª edición rindiendo homenaje a una de las figuras más influyentes y visionarias del séptimo arte contemporáneo. El director, guionista y productor neozelandés Peter Jackson fue galardonado con la prestigiosa Palma de Oro de Honor durante la ceremonia de inauguración en el Palais des Festivals, en reconocimiento a una trayectoria que transformó para siempre la forma de hacer y entender el cine de gran espectáculo.

Un reencuentro mágico sobre el escenario

El momento más emotivo de la gala llegó cuando el actor Elijah Wood, encargado de dar vida al icónico Frodo Bolsón en la trilogía de El Señor de los Anillos, subió al escenario para entregarle el galardón a su mentor y amigo. La complicidad entre ambos desató una ovación cerrada de la platea, que cayó rendida ante el cineasta que apostó de forma revolucionaria por la fantasía heroica cuando la industria de Hollywood dudaba de su viabilidad.

Fiel a su característico estilo cercano y humilde, Jackson arrancó las risas del auditorio al confesar: «Nunca he llegado a entender del todo por qué me dan una Palma de Oro. Yo no soy el típico tipo de Palma de Oro». Acto seguido, el festival lo sorprendió con una interpretación en directo de Get Back, un guiño directo a su aclamado trabajo documental de los últimos años sobre The Beatles.

Un festival clave en su carrera

Para Peter Jackson, este reconocimiento supone cerrar un círculo perfecto con el certamen de la Costa Azul. El realizador rememoró sus primeros pasos en el festival, cuando en 1988 asistió al mercado cinematográfico con su ópera prima de serie B, Mal gusto (Bad Taste), y muy especialmente el hito de mayo de 2001, cuando presentó en Cannes un avance exclusivo de 26 minutos de La Comunidad del Anillo mientras la película aún se terminaba de editar.

La presidenta del festival, Iris Knobloch, elogió la «creatividad sin límites» de un autor que ha sabido fusionar el cine de autor con los mayores éxitos de taquilla globales, mientras que el director del certamen, Thierry Frémaux, fue tajante al afirmar que «hay un antes y un después de Peter Jackson» en la historia del espectáculo cinematográfico por su ambición y su maestría narrativa.

Nuevos proyectos en el horizonte

La estancia de Jackson en Cannes no se ha limitado a los homenajes. En los encuentros posteriores con la prensa, el director de King Kong y El Hobbit desveló que está aprovechando sus ratos libres en la habitación del hotel para escribir, junto a su inseparable compañera Fran Walsh, el guion de la esperada secuela de Las aventuras de Tintín, cumpliendo así el pacto de alternarse en la dirección que firmó en su día con Steven Spielberg.

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Con este histórico galardón, Peter Jackson se suma a un selecto club de leyendas que han recibido la Palma de Oro honorífica en las últimas ediciones, consolidando su legado no solo como un genio de los efectos visuales y la tecnología digital —a través de su estudio Wētā FX—, sino como uno de los narradores más impredecibles y audaces del cine moderno.