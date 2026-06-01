La investigación apunta a una presunta trama financiada por el PSOE para desestabilizar causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado el levantamiento parcial del secreto de sumario del ‘caso Leire’. Esta decisión llega apenas unos días después de que el magistrado ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para requerir documentación clave para la causa.

El caso, que comenzó en diciembre con la detención de la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas mordidas en contratos públicos, ha derivado en una investigación mucho mayor: una supuesta trama pagada con fondos del partido para «obstaculizar» procedimientos judiciales que pudieran salpicar al PSOE o al Gobierno.

Diligencias practicadas y una pieza en reserva

En el auto dictado este lunes, el magistrado explica que la decisión se toma al haberse practicado ya gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de las actuaciones. No obstante, el juez Pedraz ha decidido mantener bajo estricta reserva una pieza separada del procedimiento durante el plazo de un mes, con el objetivo de no perjudicar las investigaciones que aún siguen pendientes.

Por su parte, la letrada de la Administración de Justicia ya ha solicitado a las partes personadas los datos necesarios para gestionar el acceso a la plataforma Cloud, donde se volcará toda la documentación del procedimiento una vez que el Ministerio de Justicia verifique las altas.

Santos Cerdán, en el centro de la presunta trama

La investigación dio un giro radical la semana pasada cuando el juez amplió el objeto de la causa e incorporó a siete nuevos investigados. Entre ellos destacan:

Santos Cerdán: Exsecretario de Organización del PSOE, a quien el juez sitúa en un «papel superior». Se le acusa de poner la estructura del partido a disposición de la trama.

Exsecretario de Organización del PSOE, a quien el juez sitúa en un «papel superior». Se le acusa de poner la estructura del partido a disposición de la trama. Gaspar Zarrías: Exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista.

Exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista. Ana María Fuentes: Gerente del PSOE.

Gerente del PSOE. Varios abogados y colaboradores.

La sospecha del juez: Pedraz sospecha que Cerdán pactó con Leire Díez una remuneración de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del PSOE (de los cuales se habrían materializado al menos cuatro pagos). Supuestamente, Gaspar Zarrías habría prestado su sociedad privada como vehículo pantalla para camuflar dichos pagos y ofrecer asesoría jurídica.

Objetivo: Desestabilizar los casos de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez

Según los indicios que maneja la Audiencia Nacional, el objetivo de este grupo era interferir y desestabilizar procedimientos judiciales en curso, específicamente aquellos que afectan directamente al entorno del presidente del Gobierno, como las causas que involucran a su esposa y a su hermano.

El auto judicial fija un «punto de inflexión» clave: el 26 de abril de 2024, fecha que coincide temporalmente con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, la actividad de la presunta trama se intensificó notablemente. El juez ha cuantificado al menos 22 reuniones en la propia sede de Ferraz —la mayoría entre Santos Cerdán y Leire Díez, registrándose la última el 1 de abril de 2025— y otros 17 encuentros fuera de las dependencias del partido.