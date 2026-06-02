La Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez concentran la programación de este martes, 2 de junio, con actividades que van desde el público infantil hasta la tercera edad.

Ceuta — 2 de junio de 2026 | La Feria del Libro de Ceuta encara su quinta jornada consolidándose como el epicentro cultural de la ciudad. Para este martes, la organización ha preparado un abanico de actividades que fusiona la tradición oral, las novedades editoriales con sello gaditano y la música en directo, repartidas entre la céntrica Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.

La jornada ha arrancado esta mañana a las 11:00 horas en la Plaza de los Reyes con una cita muy especial. La reconocida narradora Ana Gríot ha presentado “Todos cantamos”, una actividad de cuentacuentos y dinamización musical dirigida especialmente a los usuarios del Centro de Mayores, quienes han disfrutado de una mañana de recuerdos y folklore.

Tarde de literatura e ilusión para todas las edades

El plato fuerte de la programación se concentrará a partir de media tarde:

18:30 h | Biblioteca Pública Adolfo Suárez: El escritor Javier Viruel presentará su obra “El cruce del Morro”. Esta cita literaria promete atraer a los amantes de la narrativa contemporánea y el debate cultural en un espacio idóneo para el encuentro entre el autor y sus lectores.

El escritor Javier Viruel presentará su obra “El cruce del Morro”. Esta cita literaria promete atraer a los amantes de la narrativa contemporánea y el debate cultural en un espacio idóneo para el encuentro entre el autor y sus lectores. 19:00 h | Plaza de los Reyes: Ana Gríot regresará al escenario principal de la feria, esta vez para encandilar a los más pequeños (y a los no tan pequeños). La autora presentará los títulos “¿Quién vence al monstruo feroz?” y “Hadas de todos los colores”, una propuesta llena de magia que además rendirá un bonito homenaje al clásico personaje de Pinocho.

Broche de oro con ritmo local

Para cerrar el martes con el mejor ambiente, la Plaza de los Reyes se transformará en un auditorio al aire libre a partir de las 21:00 horas. El grupo Chiqui y los Brothers se subirá al escenario para ofrecer su actuación musical “Cantares”, un recorrido acústico ideal para amenizar la noche ceutí mientras los asistentes pasean entre las distintas casetas de librerías y editoriales.

Nota para los asistentes: Todas las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo de los espacios. Una oportunidad perfecta para seguir celebrando la cultura y las letras en pleno corazón de Ceuta.