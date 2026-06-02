El grupo parlamentario registra cuatro interpelaciones para exigir responsabilidades al Gobierno del PP e introduce una enmienda para reclamar la «prioridad nacional» en ayudas y acceso a la vivienda.

Ceuta — 2 de junio de 2026 | El Grupo Parlamentario VOX Ceuta ha registrado una batería de iniciativas de cara al próximo pleno de control con el objetivo de fiscalizar la gestión del Gobierno de Juan Vivas (PP). La formación centrará su estrategia en las trabas aduaneras que ahogan al comercio local, la parálisis en la reforma de los polígonos del Tarajal, el «abandono» del Poblado Marinero y la falta de vivienda pública, un área donde el partido exige aplicar el criterio de prioridad nacional.

1. Bloqueo aduanero y pérdida de competitividad

Haciéndose eco de las denuncias de la Confederación de Empresarios de Ceuta, VOX interpelará al Ejecutivo sobre la situación de la aduana, un problema «enquistado durante años» que lastra el tejido comercial. El partido pedirá cuentas sobre qué acciones ha realizado la Ciudad para aminorar estos obstáculos y si se contempla algún tipo de compensación económica para las empresas afectadas por el actual marco regulatorio.

2. Dudas sobre la revitalización del Tarajal

VOX exigirá aclaraciones sobre el proyecto de adquisición de naves en los polígonos del Tarajal encargado a la sociedad pública Procesa. La formación advierte que, mientras el interés de inversores privados crece en la zona, los trabajos públicos se encuentran en una fase «muy inicial». Ante esto, demandarán conocer el estado real del proyecto y si existen estudios técnicos, económicos o urbanísticos sobre sus futuros usos.

3. Compromisos incumplidos en el Poblado Marinero

La seguridad y el mantenimiento del Poblado Marinero volverán al debate plenario. VOX lamenta que, a pesar de las promesas del Gobierno del PP a lo largo de la legislatura, las mejoras no se han materializado. Preguntarán formalmente por los plazos para la remodelación del suelo y la sustitución de mobiliario urbano básico como ascensores, papeleras y farolas.

4. Vivienda y la exigencia de «prioridad nacional»

El problema de la vivienda centrará la propuesta más dura del partido. VOX denuncia que, pese a los planes anunciados, «todavía no se ha iniciado ni una sola construcción». Exigen al Gobierno que desglose qué parte del plan es real, qué promociones están bloqueadas y cuál es la verdadera capacidad técnica de la empresa pública Emvicesa.

Además, el partido ha registrado una enmienda a la propuesta del PSOE sobre inmigración ilegal, reclamando formalmente que se implemente la prioridad nacional como criterio de adjudicación tanto para las futuras viviendas públicas como para el acceso a las ayudas sociales en la ciudad autónoma.