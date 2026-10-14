El Real Madrid – Sevilla se juega el domingo 18 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Madrid – Sevilla

Real Madrid – Sevilla Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El próximo encuentro de LaLiga enfrentará al Real Madrid y al Sevilla en la jornada 9. El Real Madrid ocupa la 4ª posición con 18 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 19 goles y recibido 8. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Sevilla se sitúa en la 5ª posición con 14 puntos, con un balance de 13 goles a favor y 12 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Sevilla ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Ambos equipos buscarán sumar puntos en este importante duelo.

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Así llegan los equipos

Real Madrid: 4º con 18 puntos en 8 partidos (19 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-V-V-D)

Sevilla: 5º con 14 puntos en 8 partidos (13 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-D-V-V-E)

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