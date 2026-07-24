La plataforma lanzará el próximo 9 de octubre la ficción de ocho episodios que recorre cinco décadas de la trayectoria del cantante, interpretado por Javier Morgade y Carlos Santos en sus etapas de juventud y madurez.

Netflix ha desvelado este jueves todos los detalles de ‘Aquel’, la serie biográfica que recorrerá la vida y trayectoria profesional del cantante español Raphael. La producción audiovisual, realizada en asociación con Caracol Televisión, llegará a la plataforma de entretenimiento tanto en España como en Latinoamérica el próximo 9 de octubre. Coincidiendo con este anuncio, la compañía ha hecho públicas las primeras imágenes de la ficción, sumándose así a la tendencia de proyectos de este género sobre figuras de la música y la cultura popular.

La serie retrata la figura del artista a lo largo de cinco décadas, desde sus orígenes humildes en la España de la posguerra hasta su consolidación en los grandes escenarios internacionales. A través de escenarios ambientados en ciudades como Madrid, Las Vegas, Moscú, París o Acapulco, la producción aborda el ascenso del músico, sus grandes éxitos y pasiones íntimas, así como sus conflictos personales y los pasajes de luces y sombras que han marcado su trayectoria vital tras el mito público.

La trayectoria de un artista. La música de varias generaciones. 'Aquel', la miniserie basada en la vida Raphael, llega el 9 de octubre. pic.twitter.com/vpwDwjaj2c — Netflix España (@NetflixES) July 23, 2026

En el apartado interpretativo, la encarnación del protagonista se ha dividido en dos etapas cronológicas diferenciadas. El actor Javier Morgade asume la representación de Raphael en sus años de juventud, mientras que Carlos Santos da vida al cantante en su etapa de madurez. El elenco principal de la ficción se completa con la participación de los actores Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro, entre otros nombres del reparto.

‘Aquel’ consta de ocho episodios y es una producción de DLO Producciones junto a Caracol Televisión. La dirección de los capítulos ha corrido a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís. La labor de producción cuenta con José Manuel Lorenzo como productor y con Jacobo Martos en la función de productor asociado, mientras que el equipo de productores ejecutivos está integrado por Nacho Bolonio, Dago García, Gonzalo Cordoba, Asier Aguilar, Lisette Osorio y el propio José Manuel Lorenzo. Por su parte, la escritura de los guiones ha sido desarrollada por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó.