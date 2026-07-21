La Agencia Estatal de Meteorología prevé un ascenso generalizado de las temperaturas en amplias zonas de la Península y Baleares, con valores superiores a los 40 grados en el sur y noches tropicales en el litoral mediterráneo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado el inicio de la tercera ola de calor de la temporada estival, una situación meteorológica que mantendrá a siete comunidades autónomas en riesgo importante por valores térmicos extremos. De acuerdo con los pronósticos del organismo oficial, el país afrontará una fase de alta estabilidad atmosférica que disparará los termómetros hasta alcanzar los 41 ºC en distintos puntos del territorio nacional, complicando las jornadas festivas y las actividades al aire libre propias del periodo veraniego.

El escenario meteorológico estará dominado por cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la geografía, aunque se registrarán intervalos de nubes medias y altas, especialmente en la mitad sureste peninsular y en el archipiélago balear, mientras que la vertiente norte de Canarias presentará cielos con nubes bajas. Por su parte, la franja comprendida por el norte de Galicia y el Cantábrico occidental mantendrá una mayor cobertura nubosa con probabilidad de lloviznas débiles y dispersas.

Aumento de las temperaturas y episodios de tormentas secas

El incremento de las temperaturas máximas será la nota dominante del episodio, superándose de forma generalizada los 35 grados en gran parte de la Península y en Baleares, con la única excepción de las regiones del noroeste, las áreas litorales y los sistemas montañosos. La AEMET advierte de que es muy probable que los termómetros rebasen los 40 grados en el interior de Andalucía, en el interior de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha, alcanzando registros pico de hasta 41 ºC.

A pesar del dominio del tiempo anticiclónico, la formación de nubosidad de evolución durante la tarde dará lugar a chubascos y tormentas en diversos puntos del interior peninsular. Estas formaciones podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo ocasional en zonas como Albacete, el interior de la Comunidad Valenciana, el norte de la Región de Murcia y los Pirineos orientales, sin descartar que afecten también a las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona.

Presencia de calima y noches tropicales en el sur y el levante

Las temperaturas nocturnas registrarán ascensos en la mitad sur de la Península, lo que provocará el fenómeno de las noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y Baleares. En sectores específicos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir, las temperaturas mínimas no descenderán de los 25 grados, dificultando el descanso nocturno. Asimismo, se prevé la presencia de calima en el sur y este peninsular, así como en Baleares, junto a la formación de brumas matinales en Galicia y la cordillera Cantábrica.

En cuanto a la dinámica de los vientos, se espera régimen de alisios en Canarias con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas expuestas. En la Península predominará el viento de poniente en el golfo de Cádiz y el Estrecho, mientras que en los litorales de Cataluña, el Cantábrico y Galicia soplará componente nordeste de intensidad moderada. En el resto del territorio el viento se mantendrá flojo durante la mañana, arreciando por la tarde con predominio de la componente oeste, a excepción de la fachada oriental, donde tenderá a componente este, y en Baleares, donde será flojo y variable.