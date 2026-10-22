El IBEX 35 cierra el jueves 22 de octubre de 2026 en 18.913,50 puntos, con una caída de -410,00 puntos (-2,12%), según Yahoo Finance. La sesión terminó con tendencia a la baja tras un retroceso desde los niveles de apertura.

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Cómo cerró el IBEX 35

Según Yahoo Finance, el índice abrió en 19.133,30 puntos y alcanzó un máximo intradía de 19.148,90. A lo largo de la jornada fue perdiendo tracción y terminó en el mínimo intradía, situado en 18.913,50.

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El cierre de la jornada fue inferior al de la sesión anterior, que había terminado en 19.323,50 puntos. En el conjunto del día, la variación quedó reflejada en -410,00 puntos, lo que confirma el tono bajista con el que concluyó el mercado.

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La secuencia de niveles recogida por Yahoo Finance muestra una sesión de consolidación a la baja: partió por encima de los 19.100 puntos, realizó un intento de avance cercano a los 19.150 y acabó replegándose hasta el umbral en el que cerró.

Evolución de la semana

La trayectoria reciente del IBEX 35, de acuerdo con Yahoo Finance, apunta a una semana con oscilaciones relevantes y un saldo que se va inclinando a la baja en el tramo final:

2026-10-16: cierre en 19.326,30 puntos.

cierre en puntos. 2026-10-19: cierre en 19.039,30 puntos.

cierre en puntos. 2026-10-20: cierre en 19.092,40 puntos.

cierre en puntos. 2026-10-21: cierre en 19.323,50 puntos.

cierre en puntos. 2026-10-22: cierre en 18.913,50 puntos.

Con estos cierres, el mercado alterna días de recuperación y días de corrección. En particular, el último movimiento del periodo es el más acusado en el sentido bajista: el índice retrocede respecto al cierre del miércoles 21 y se sitúa en la parte baja del rango de los últimos días, según la serie de Yahoo Finance.

Euríbor y mercados

En el entorno macro, el euríbor se mantiene como referencia clave para el coste de las hipotecas en España, aunque su nivel exacto depende de la evolución del mercado monetario. En términos generales, el comportamiento del euríbor suele estar influido por las expectativas sobre el curso de los tipos de interés, además de por las decisiones de política monetaria y el tono de los mercados financieros.

Con el IBEX 35 cerrando a la baja este jueves 22 de octubre de 2026, el foco de inversores y analistas suele desplazarse hacia la combinación entre rentabilidad empresarial, expectativas de financiación y percepción del riesgo, en un contexto donde el coste del dinero continúa siendo determinante para la valoración de activos.

Cierre: 18.913,50 puntos; variación de -410,00 puntos (-2,12%). Fuente: Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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