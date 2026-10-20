Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el martes 20 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto, Euromillones, Lototurf y ONCE.
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Bonoloto
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03 · 22 · 23 · 26 · 33 · 38
Complementario: 12
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Reintegro: 9
Euromillones
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09 · 15 · 16 · 37 · 43
Estrellas: 07 · 10
El Millón: GTV60206
Lototurf
03 · 07 · 14 · 16 · 20 · 31
Reintegro: 3
Caballo ganador: 5
ONCE
Cupón Diario
21747. Serie 005. 500.000 €. Reintegros 2 / 7
Eurojackpot
05, 16, 32, 34, 38. Soles 08, 09
Mi día de la ONCE
6 de febrero de 1949 · número de la suerte 08
Super 11
01, 03, 13, 18, 25, 29, 31, 38, 40, 45, 53, 56, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 83. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
910. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.