Sigue en directo el Lillestrom – Real Sociedad. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Lillestrom 0 – 6 Real Sociedad
🔄 min 88′ — Cambio en Lillestrom — entra Gustav Kjolstad Nyheim, sale Henrik Molvaer Melland
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🔄 min 83′ — Cambio en Lillestrom — entra Thomas Lehne Olsen, sale Gustav Nordh
⚽ min 80′ — ¡GOL de Real Sociedad! Arsen Zakharyan (asist. Benat Turrientes)
🔄 min 73′ — Cambio en Real Sociedad — entra Luka Sučić, sale Arsen Zakharyan
⚽ min 72′ — ¡GOL de Real Sociedad! Luka Sučić
🔄 min 72′ — Cambio en Lillestrom — entra Felix Vá, sale Fredrik Gulbrandsen
🔄 min 72′ — Cambio en Lillestrom — entra Sturla Ottesen, sale Lars Ranger
🔄 min 66′ — Cambio en Real Sociedad — entra Jon Gorrotxategi, sale Benat Turrientes
⚽ min 64′ — ¡GOL de Real Sociedad! Orri Steinn Óskarsson (asist. Gonçalo Guedes)
🔄 min 58′ — Cambio en Real Sociedad — entra Carlos Soler, sale Orri Steinn Óskarsson
🔄 min 58′ — Cambio en Real Sociedad — entra Takefusa Kubo, sale Pablo Marin
🟨 min 56′ — Tarjeta amarilla — Jon Gorrotxategi (Real Sociedad)
🟨 min 52′ — Tarjeta amarilla — Ruben Gabrielsen (Lillestrom)
⚽ min 50′ — ¡GOL de Lillestrom! Thomas Lehne Olsen (de penalti)
🔄 min 45′ — Cambio en Real Sociedad — entra Mamadou Sarr, sale Jon Pacheco
🔄 min 45′ — Cambio en Lillestrom — entra Daniel Bassi, sale Eric Kitolano
⚽ min 33′ — ¡GOL de Real Sociedad! Luka Sučić (asist. Mikel Oyarzabal)
🟨 min 30′ — Tarjeta amarilla — Mamadou Sarr (Real Sociedad)
⚽ min 27′ — ¡GOL de Real Sociedad! Sergio Gómez (asist. Mikel Oyarzabal)
⚽ min 25′ — ¡GOL de Real Sociedad! Sergio Gómez (asist. Mikel Oyarzabal)
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