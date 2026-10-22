Las farmacias de guardia en Ceuta para hoy, viernes, 23 de octubre de 2026, quedan reflejadas en el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El servicio permite atender las necesidades farmacéuticas fuera del horario habitual, organizadas por zonas.

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A continuación se detallan las farmacias correspondientes a cada área, con su dirección y teléfono, para que puedas localizar la opción de guardia más cercana según tu ubicación.

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Zona Centro

HISPANIA (Centro), C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14, teléfono: 956 51 25 30

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), teléfono: 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), teléfono: 956 50 04 20

Si necesitas acudir en horarios nocturnos, lleva la receta médica preparada para agilizar la atención en la farmacia de guardia.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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