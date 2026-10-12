Levante 3 – 3 Sevilla, único partido de la jornada 8 de LaLiga, disputado el lunes, 12 de octubre de 2026.

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Levante 3 – 3 Sevilla

Levante 3 – 3 Sevilla

El encuentro terminó con un 3-3 y seis goles repartidos entre ambos equipos. En el Sevilla marcaron Robbie Ure [13′], Felix Correia [54′] e Isaac Romero [90+5′]. En el Levante anotaron Iván Romero [57′], Adrián de la Fuente Barquilla [90+2′] e Ifeanyi Ndukwe [90+10′].

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El partido también registró una expulsión: Isaac Romero (Sevilla) [90+6′].

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