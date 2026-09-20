Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 20 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.
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El Gordo de la Primitiva
01 · 21 · 23 · 28 · 45
Bonoloto
02 · 11 · 33 · 39 · 43 · 48
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Complementario: 46
Reintegro: 4
Lototurf
04 · 08 · 24 · 25 · 26 · 27
Reintegro: 1
Caballo ganador: 9
ONCE
Super 11
08, 09, 13, 19, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 48, 50, 54, 63, 68, 72, 73, 78 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
055 — Último sorteo del día (21:15)
Mi día de la ONCE
10 de agosto de 1968 · número de la suerte 07
Sueldazo Fin de Semana
83473 — Serie 048 — Reintegros 3
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.