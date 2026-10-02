La AEMET prevé para Ceuta el viernes, 2 de octubre de 2026 muy nuboso con lluvia escasa y 100% de probabilidad de precipitación; temperaturas entre 21°C y 26°C.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta – viernes, 2 de octubre de 2026

El viento soplará del NE a 10 km/h, la humedad oscilará entre 85% y 100% y el índice UV alcanzará un máximo de 6, según los datos facilitados por la AEMET.

Previsión para los próximos días

El sábado (3 de octubre) se espera cubierto con lluvia escasa, con máximas de 25°C y mínimas de 22°C; viento del NE a 15 km/h, lo que puede aumentar la sensación de frescor en la ciudad.

Lee tambien: «No es tiempo de palabras»: David de la Encina toma el relevo en la Delegación del Gobierno con el foco en la gestión de la crisis

El domingo (4 de octubre) mantendrá condiciones similares —cubierto con lluvia escasa— aunque el viento girará al E a 10 km/h. Para el lunes (5 de octubre) se anuncian máximas de 25°C y mínimas de 21°C; no se facilitan detalles sobre el estado del cielo ni el viento en la información disponible.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Muy nuboso con lluvia escasa

Muy nuboso con lluvia escasa Viento: NE, 10 km/h

NE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: 85% a 100%

85% a 100% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Lleve paraguas o prenda impermeable ligera para los desplazamientos por Ceuta y tenga en cuenta que el viento del NE puede aumentar la sensación de frescor.

Si permanece al aire libre, utilice protección solar (gafas y crema) por el índice UV previsto.

Te puede interesar