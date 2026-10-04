Se disputaron seis partidos de la jornada 6 de la Primera Federación (grupo 2) el domingo 4 de octubre de 2026: Real Zaragoza venció 4-1 al Teruel y Real Murcia superó 2-0 al Gimnàstic, entre otros resultados.

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Marcadores de la jornada 6

Real Murcia 2 – 0 Gimnàstic (D. Bosilj 13′, O. Gil 82′)

(D. Bosilj 13′, O. Gil 82′) Villarreal B 0 – 1 Ibiza (P. Ortiz 81′)

(P. Ortiz 81′) Huesca 3 – 1 Europa (L. Redondo 30′, 45+2′, C. Herrera 89′ | Europa: Gori 90+4′ (p.); expulsados: S. Ruiz (Huesca, 90+2′))

(L. Redondo 30′, 45+2′, C. Herrera 89′ | Europa: Gori 90+4′ (p.); expulsados: S. Ruiz (Huesca, 90+2′)) Sant Andreu 2 – 2 Antequera (Antequera: A. Gene 8′ (p.), A. Quintana 90+4′ | Sant Andreu: J. Tovar 48′, S. Serrano 59′; expulsados: J. Martinez (Antequera, 69′))

(Antequera: A. Gene 8′ (p.), A. Quintana 90+4′ | Sant Andreu: J. Tovar 48′, S. Serrano 59′; expulsados: J. Martinez (Antequera, 69′)) Algeciras 1 – 0 Rayo Majadahonda

Real Zaragoza 4 – 1 Teruel

Duelos destacados

Real Murcia cerró el partido ante el Gimnàstic con goles de D. Bosilj (13′) y O. Gil (82′).

Huesca se impuso 3-1 al Europa gracias al doblete de L. Redondo (30′, 45+2′) y al tanto de C. Herrera (89′). El Europa redujo diferencias con un penal transformado por Gori en el 90+4′. En el tramo final se produjo la expulsión de S. Ruiz (90+2′), que condicionó los minutos añadidos.

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Ibiza obtuvo una victoria visitante notable al ganar 0-1 al Villarreal B con el gol de P. Ortiz en el 81′.

El choque entre Sant Andreu y Antequera terminó 2-2 tras un inicio marcado por el penal convertido por A. Gene (8′). J. Tovar igualó para el Sant Andreu en el 48′ y S. Serrano adelantó a los locales en el 59′. El empate definitivo llegó en el 90+4′ por medio de A. Quintana. Además, J. Martinez (Antequera) recibió la segunda tarjeta y fue expulsado en el 69′.

Completaban la jornada la victoria ajustada del Algeciras frente al Rayo Majadahonda (1-0) y la goleada del Real Zaragoza al Teruel (4-1).

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