La Serie A disputó la jornada 6 el domingo 11 de octubre de 2026: Lazio 3-1 Monza, Bologna 2-1 Lecce y tres empates (Como 0-0 AS Roma; Sassuolo 1-1 Milan; Cagliari 1-1 Juventus).

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Marcadores de la jornada 6

Como 0 – 0 AS Roma (expulsados: Donyell Malen (AS Roma, 53′))

(expulsados: (AS Roma, 53′)) Lazio 3 – 1 Monza (goles: Lazio: Nuno Tavares [3′] , Gustav Isaksen [23′] , Andrea Pinamonti [88′] ; Monza: Saba Goglichidze [46′] ; expulsados: Lorenzo Lucchesi (Monza, 35′))

(goles: Lazio: , , ; Monza: ; expulsados: (Monza, 35′)) Lecce 1 – 2 Bologna (goles: Bologna: Riccardo Orsolini [17′] , Jay Enem [75′] ; Lecce: Amar Fatah [64′] )

(goles: Bologna: , ; Lecce: ) Sassuolo 1 – 1 Milan

Cagliari 1 – 1 Juventus

Duelos destacados

Lazio-Monza: tres goles de Lazio

Lazio se impuso 3-1 a Monza con goles en el minuto 3′ (Nuno Tavares), 23′ (Gustav Isaksen) y 88′ (Andrea Pinamonti). Monza acortó distancias al inicio de la segunda mitad con el tanto de Saba Goglichidze [46′].

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El partido registró la expulsión de Lorenzo Lucchesi (Monza) en el 35′, según el acta facilitada en los datos de la jornada.

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Como-AS Roma: empate sin goles y expulsión

Como y AS Roma empataron 0-0. La única incidencia disciplinaria reseñada fue la expulsión de Donyell Malen (AS Roma) en el 53′, según consta en los datos del partido.

Bologna-Lecce: Orsolini y Jay Enem deciden

Bologna ganó 2-1 a Lecce. Riccardo Orsolini [17′] adelantó a Bologna, Amar Fatah [64′] niveló para Lecce y Jay Enem [75′] marcó el tanto definitivo que otorgó los tres puntos al visitante.

Sassuolo-Milan y Cagliari-Juventus: reparto de puntos

Sassuolo y Milan empataron 1-1, igual resultado que Cagliari y Juventus (1-1). Los datos disponibles no especifican goleadores ni minutos en estos dos encuentros.

Fuente: resultados y datos de goleadores y expulsiones facilitados para la Serie A, jornada 6 (domingo, 11 de octubre de 2026).

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