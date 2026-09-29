La Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer ha presentado recientemente a los coordinadores de Igualdad de los centros educativos de Ceuta dos nuevas publicaciones. Estas guías están diseñadas para proporcionar recursos prácticos que fomenten la coeducación y la igualdad en las aulas, desde Infantil hasta Secundaria.

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Los materiales ofrecidos tienen como objetivo principal ayudar a los docentes en la tarea de prevenir la violencia de género, promoviendo así un entorno educativo más seguro y equitativo para todos los estudiantes. La educación en valores de igualdad es fundamental para erradicar actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia machista.

Las publicaciones abordan temas cruciales relacionados con la igualdad de género, ofreciendo estrategias y recursos prácticos que pueden ser utilizados en diversas actividades escolares. De este modo, se espera que tanto estudiantes como educadores puedan involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más justa.

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El enfoque integral de estas guías responde a la necesidad de comenzar a trabajar en el ámbito educativo desde edades tempranas, asegurando que la enseñanza sobre igualdad y respeto esté presente en todos los niveles educativos.

La iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia de género en Ceuta, donde es vital trabajar en la prevención y educación para crear un futuro sin violencia.

Con estas acciones, la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer refuerza su compromiso con la formación y sensibilización de la comunidad educativa en cuestiones de igualdad de género y violencia machista.