Madrid, 13 de mayo de 2026 — Un nuevo informe de inteligencia ha dado un vuelco radical a la investigación sobre el hundimiento de un mercante ruso ocurrido hace dos años en aguas cercanas a la costa de Murcia. Lo que inicialmente se reportó como un accidente marítimo derivado de un fallo técnico se ha convertido en un incidente internacional de máxima gravedad al descubrirse que el buque transportaba componentes para reactores nucleares y que existen indicios de un ataque externo.

Los hallazgos del informe

La investigación, que ha permanecido bajo secreto de sumario hasta ahora, arroja datos inquietantes sobre el suceso:

Carga peligrosa: El carguero no transportaba mercancía civil convencional, sino tecnología nuclear estratégica destinada a terceros países, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad radiológica en la zona.

El carguero no transportaba mercancía civil convencional, sino tecnología nuclear estratégica destinada a terceros países, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad radiológica en la zona. Indicios de ataque: Las inspecciones submarinas realizadas con drones de alta tecnología han detectado daños en el casco compatibles con el impacto de un torpedo , descartando la teoría original de una explosión interna por negligencia.

Las inspecciones submarinas realizadas con drones de alta tecnología han detectado daños en el casco compatibles con el impacto de un , descartando la teoría original de una explosión interna por negligencia. Ubicación del pecio: El barco se encuentra hundido a una profundidad considerable cerca de las costas murcianas, lo que ha obligado a las autoridades españolas a intensificar las labores de monitorización medioambiental.

El barco se encuentra hundido a una profundidad considerable cerca de las costas murcianas, lo que ha obligado a las autoridades españolas a intensificar las labores de monitorización medioambiental. Geopolítica bajo el mar: El informe sugiere que el hundimiento pudo ser una operación de sabotaje ejecutada por actores internacionales para impedir que la tecnología nuclear llegara a su destino final.

Preocupación medioambiental y diplomática

El Gobierno de España, tras conocer los detalles de este informe, ha solicitado explicaciones urgentes a las autoridades rusas, que hasta la fecha habían mantenido total opacidad sobre el contenido real de la bodega.

Aunque los niveles de radiación detectados en el agua se mantienen por ahora dentro de los parámetros normales, el riesgo de una futura filtración de los reactores supone una amenaza latente para el ecosistema marino del Mediterráneo y la economía de la región.