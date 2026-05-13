Washington / Madrid, 13 de mayo de 2026 — En un momento de máxima tensión global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado clara su jerarquía de prioridades. Antes de partir en un viaje oficial hacia China, el mandatario afirmó que impedir que Irán obtenga armamento nuclear es su único objetivo, situándolo por encima de cualquier preocupación por la situación financiera de los ciudadanos estadounidenses.

«No pienso en nadie»: La contundente respuesta de Trump

Consultado sobre si la inflación y el coste de vida en su país influyen en su estrategia para negociar el fin del conflicto en Oriente Próximo, el presidente fue tajante:

Prioridad absoluta: El mandatario aseguró que la situación financiera no influye «ni un poco» en sus decisiones respecto a Teherán.

El mandatario aseguró que la situación financiera no influye «ni un poco» en sus decisiones respecto a Teherán. Enfoque único: Trump declaró: «No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear».

Trump declaró: «No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear». Motivación exclusiva: Según sus propias palabras, este es el «único asunto que importa» y lo único que motiva su agenda internacional en la región.

Contexto de crisis y presión política

Estas declaraciones se producen en un escenario complejo tanto a nivel nacional como internacional:

Escalada regional: Las tensiones entre Irán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos continúan en aumento, mientras Irak denuncia violaciones de su soberanía por parte de Israel.

Las tensiones entre Irán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos continúan en aumento, mientras Irak denuncia violaciones de su soberanía por parte de Israel. Economía al límite: En Estados Unidos, los ciudadanos enfrentan un aumento constante en los precios de la energía y una inflación que sectores críticos piden combatir equilibrando los objetivos geopolíticos.

En Estados Unidos, los ciudadanos enfrentan un aumento constante en los precios de la energía y una inflación que sectores críticos piden combatir equilibrando los objetivos geopolíticos. Tregua frágil: Mientras la economía de Irán apenas resiste los golpes del conflicto, la postura de Washington de no ceder ante consideraciones económicas añade presión a una posible salida negociada.

La firmeza de Trump subraya una política exterior que, por el momento, ignora las señales de agotamiento económico interno en favor de un objetivo de seguridad nacional drástico.