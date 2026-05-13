Madrid, 13 de mayo de 2026 — Un informe reciente sobre la salud mental y la mortalidad en los centros penitenciarios de España ha revelado un dato desolador: el 33% de los internos que se quitaron la vida durante el pasado año 2025 se encontraban en el último tramo de su condena, a menos de doce meses de recuperar la libertad.

El «vértigo a la libertad» como factor crítico

Los expertos analizan este fenómeno, conocido técnicamente como el «síndrome de la excarcelación» o vértigo a la libertad, que parece haber tenido un impacto letal el año pasado:

Impacto de la última etapa: La cercanía de la salida, lejos de ser un alivio, genera en muchos reclusos una ansiedad extrema ante la falta de red de apoyo exterior o el miedo al estigma social.

La cercanía de la salida, lejos de ser un alivio, genera en muchos reclusos una ansiedad extrema ante la falta de red de apoyo exterior o el miedo al estigma social. Perfil de riesgo: Muchos de estos internos carecían de planes de reinserción sólidos o de un entorno familiar que los acogiera, lo que convierte la libertad en una perspectiva de exclusión y precariedad.

Muchos de estos internos carecían de planes de reinserción sólidos o de un entorno familiar que los acogiera, lo que convierte la libertad en una perspectiva de exclusión y precariedad. Estadísticas de 2025: El informe subraya que el número total de suicidios en prisión se mantiene en niveles preocupantes, lo que pone en entredicho la eficacia de los protocolos de prevención actuales (PPS) en la fase final de cumplimiento.

El informe subraya que el número total de suicidios en prisión se mantiene en niveles preocupantes, lo que pone en entredicho la eficacia de los protocolos de prevención actuales (PPS) en la fase final de cumplimiento. Carencia de recursos: Se denuncia una falta de psiquiatras y personal especializado para tratar el acompañamiento en la transición de la cárcel a la calle.

Necesidad de reformar los protocolos

El Ministerio del Interior y el departamento de Instituciones Penitenciarias están bajo presión para reformular los programas de acompañamiento. Las organizaciones de derechos humanos exigen que el enfoque no sea solo de vigilancia dentro de la celda, sino de preparación psicosocial intensa cuando se acerca la fecha de salida, para evitar que la «puerta de la calle» se perciba como un abismo.