El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado como «justificada» la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, tras los eventos relacionados con la entrada masiva de personas a finales de julio.

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Vivas, que se pronunció ante los medios en Madrid antes de participar en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, enfatizó que la responsabilidad por lo ocurrido debe situarse «en rango superior al del delegado del Gobierno».

Pérez Triano presentó su dimisión por escrito el día de hoy, junto a su renuncia como secretario general del PSOE de Ceuta, afirmando que había pensado en esta decisión desde hace tiempo y la había comunicado al ministro encargado de la crisis, Ángel Víctor Torres.

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El exdelegado también mencionó que había informado al Gobierno central sobre la movilización en Marruecos justo antes de la crisis en la frontera.

Con la llegada inminente de un nuevo delegado, Vivas expresó su deseo de que la prioridad sea asegurar que Ceuta no siga viviendo «con el alma en vilo», volviendo a la seguridad y tranquilidad de sus ciudadanos.

Además, Vivas abordó la situación de Ceuta como «una olla a presión», instando a que todas las personas que ingresaron de forma ilegal desde Marruecos en julio sean devueltas a su país para evitar una mayor crisis en la ciudad.