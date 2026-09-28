La Guardia Civil ha iniciado una búsqueda activa para localizar al conductor kamikaze que, en la madrugada del pasado 28 de septiembre, irrumpió de manera peligrosa en la frontera del Tarajal.

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Este incidente ocurrió cuando el vehículo, que circulaba a gran velocidad, logró superar el paso fronterizo procedente de Marruecos. Se estima que el coche recorrió más de un kilómetro antes de que el conductor se viera obligado a abandonar el automóvilt tras sufrir un accidente.

Las autoridades han instado a cualquier persona que pueda tener información sobre el suceso a ponerse en contacto con la Guardia Civil para ayudar en las investigaciones pertinentes. La rápida acción de los cuerpos de seguridad es fundamental para esclarecer este hecho que pone en riesgo la seguridad en la frontera.

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El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en la frontera del Tarajal, un punto neurálgico entre España y Marruecos, donde no es la primera vez que se producen situaciones similares.

Las autoridades locales trabajan conjuntamente con la Guardia Civil para mejorar los protocolos de seguridad y vigilancia en esta zona, buscando prevenir futuros incidentes que puedan poner en peligro a los ciudadanos y a las propias fuerzas de seguridad.

La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días se puedan obtener nuevos datos que lleven al paradero del conductor kamikaze que causó esta alarmante situación.