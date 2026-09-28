El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha aclarado que el nuevo reparto de atención primaria en Ceuta solo afecta a 369 pacientes considerados vulnerables, desmarcando la idea de que esta medida afecta a todos los migrantes en la ciudad.

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Según el organismo, cada facultativo realizará unas siete nuevas asignaciones, aunque esto no significa que equivalga a siete consultas diarias. Esta diferenciación es crucial para entender el alcance de la atención que se proporcionará a los beneficiarios.

Entre el viernes a las 09:00 horas y el lunes a la misma hora, los partes sanitarios de INGESA han registrado un total de 820 asistencias a la población migrante, lo que pone de manifiesto la cantidad de atención que se está brindando en ese segmento de la población.

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La decisión de centrar el reparto en pacientes vulnerables surge en un contexto de creciente demanda de atención en los centros de salud de Ceuta, lo que refuerza la necesidad de priorizar a quienes más lo requieren.

Desde INGESA se hace un llamado a la tranquilidad, asegurando que la atención primaria sigue siendo una prioridad, y que se continuarán buscando soluciones para atender adecuadamente a toda la población, incluidas las personas migrantes.

Con esta aclaración, INGESA busca evitar malentendidos entre la población y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención necesaria en los momentos críticos.