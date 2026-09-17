Sandra Barneda advierte al concursante en Villa Playa tras inutilizar por completo la ‘luz de la tentación’, un elemento clave en la mecánica del formato que el participante destrozó debido a la intensidad de sus emociones

El desarrollo de La isla de las tentaciones 11 ha registrado su primer correctivo disciplinario a raíz de un quebrantamiento directo de las normas del programa. Rubén ha sido el protagonista de la primera sanción de la edición tras inutilizar la conocida como ‘luz de la tentación’ en su residencia. Este mecanismo, fundamental en la dinámica del formato, se activa mediante una señal sonora y una luz roja cada vez que alguno de los participantes supera los límites fijados en la villa contraria. Tras la reacción del concursante, el dispositivo dejó de funcionar por completo.

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La gravedad del incidente requirió la intervención inmediata de la dirección del programa a través de su presentadora. Sandra Barneda se desplazó hasta Villa Playa para dirigirse al grupo y comunicar formalmente la postura de la organización ante el daño causado a la infraestructura del juego. La conductora del espacio subrayó el carácter inaceptable de lo sucedido antes de conceder la palabra al participante sancionado para que expusiera los motivos de su conducta.

La advertencia de Sandra Barneda y la justificación de Rubén

Durante la comunicación con los concursantes, Sandra Barneda fue contundente al valorar la infracción cometida y recordó las reglas de convivencia y funcionamiento que rigen la estancia en las villas. «Ha ocurrido algo importante y que no vamos a tolerar. Uno de vosotros ha decidido romper la luz y tendrá consecuencias«, advirtió la presentadora antes de escuchar las explicaciones de Rubén.

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Acto seguido, Barneda hizo hincapié en el significado estratégico que posee la alarma dentro del concurso y en la imposibilidad de manipularla de forma unilateral: «Hay unas normas y no sabes por quién está sonando la luz de la tentación. Sabías que no se podía tocar y es sagrado«, enfatizó de forma tajante al recordar la prohibición expresa de alterar los elementos de la producción.

Rubén no puede ver imágenes de Gema: sus compañeros se lo cuentan 😳



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Por su parte, Rubén asumió la responsabilidad de lo ocurrido y reconoció su error ante la cámara, atribuyendo su actuación al estado de nerviosismo y al impacto emocional que le provocó la activación del aviso sonoro. «Si tengo algo que ver prefiero al momento, no puedo pasar por 20 emociones al día», justificó el concursante sobre la vivencia acumulada durante la jornada.

La petición del participante ante el castigo disciplinario

Consciente del alcance de sus actos, Rubén se anticipó a la resolución de la organización y manifestó su inquietud ante una de las medidas disciplinarias que han sido habituales en entregas anteriores del programa, como la suspensión del acceso al material audiovisual de la pareja durante la hoguera.

Ante la inminencia de la decisión final, el participante trasladó una petición directa a la producción del formato para evitar perderse el seguimiento de su relación: «Aplica cualquier tipo de castigo, pero necesito ver qué pasa, no me dejéis sin imágenes esta noche», solicitó al programa en un intento por mitigar los efectos de la sanción sobre su continuidad informativa en la experiencia.