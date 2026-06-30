[Este artículo contiene SPOILERS del 3×02 de LA CASA DEL DRAGÓN]

La evolución de la guerra en Poniente ha tomado un rumbo inesperado en el capítulo 3×02 de ‘La casa del dragón’. La producción televisiva basada en la saga literaria de George R.R. Martin ha escenificado el encuentro inicial entre Aemond Targaryen y la bruja Alys Ríos en la fortaleza de Harrenhal. Este acercamiento une de forma inevitable el destino de ambos personajes, reproduciendo una de las alianzas más significativas de la novela ‘Danza de dragones’ y abriendo un escenario de consecuencias directas para el Trono de Hierro. Tras resultar herido en combate, el príncipe se ve obligado a suplicar el auxilio de la hechicera, quien previamente mantuvo una ruptura con Daemon Targaryen tras no ser nombrada señora del asentamiento.

El nuevo episodio de la ficción ha expuesto la incursión de Aemond Targaryen en Harrenhal, lugar donde procedió a aniquilar a un grupo de soldados junto a Simon Strong y sus respectivos hijos. En el transcurso de dicha ofensiva, el jinete de dragón recibió una herida por parte de uno de los combatientes. Pese al daño físico y determinado a dar por concluida su misión de exterminio en la fortaleza, el joven acabó coincidiendo con Alys Ríos, la misma mujer que con anterioridad había inducido las visiones proféticas de Daemon.

Finalmente, al encontrarse malherido, Aemond optó por solicitar la asistencia de la bruja. Alys Ríos, descontenta debido a que Daemon no la convirtió en la señora legítima de Harrenhal y pretendió compensar dicha situación por medio de otras recompensas alternativas, se encamina a estrechar su vínculo con el príncipe de cara a los próximos episodios.

El actor Ewan Mitchell, encargado de dar vida al personaje, ha analizado este momento en declaraciones para ScreenRant: «Es horrible. Me gusta la ambigüedad que queda sobre si, al acercarse a Alys, planea matarla también y completar su objetivo de exterminar a todos los habitantes de Harrenhal. Me encantó interpretar ese momento de Aemond, tan débil y vulnerable físicamente, arrastrándose y suplicando de rodillas. Para un actor, es muy interesante interpretarlo, sobre todo a Aemond, a quien nunca habíamos visto así».

Influencia política y contrastes entre los Targaryen

A partir de este suceso, las circunstancias sitúan la iniciativa en manos de Alys Ríos, quien podría consolidarse como dueña de Harrenhal tras salvar la vida del malherido Aemond, contradiciendo los dictámenes previos de Daemon acerca de la incapacidad de la mujer para gobernar el enclave por su propia cuenta. Los acontecimientos apuntan a que la hechicera ejercerá un ascendente sobre el miembro de la facción verde, convirtiéndose en la voz de su conciencia y alentándolo a asumir las labores de gobierno.

Gayle Rankin, la actriz que interpreta a la hechicera, ha expuesto detalles sobre la mentalidad de su personaje: «¿Realmente Aemond toma el control de Harrenhal? Eso es interesante, ya que queda un jugador en pie. Sobre Daemon y Aemond, creo que, debido a las habilidades de Alys, ella puede ver a las personas con una claridad y rapidez asombrosas. Y creo que también tiene la sensación de quién podría ser esa persona. Ambos son muy diferentes. Pero vemos que Daemon decepciona a Alys de una manera enorme, y tienen una especie de ruptura en el primer episodio».

Este contacto directo modifica el rumbo de la historia de la bruja al entrelazarla con otro integrante de la dinastía Targaryen. «Definitivamente no le tiene miedo a Aemond, pero creo que le asustan sus propios sentimientos hacia él. Creo que tiene una experiencia cuando lo conoce y no comprende sus propios sentimientos. Creo que eso la asusta», añade Rankin.

El porvenir de la trama de acuerdo con la novela ‘Danza de dragones’

Las líneas de desarrollo que expone la novela de George R.R. Martin detallan que la unión afectiva entre Aemond y la bruja adoptará una posición protagonista en las secuencias venideras. Tras consolidar su dominio sobre el bastión de Harrenhal, el príncipe Targaryen cesará en sus funciones como comandante del ejército de los verdes y permanecerá guarecido en la fortaleza durante meses al lado de Alys Rivers.

De acuerdo con el texto original de Martin, Aemond terminará convirtiendo a la hechicera en su amante, y ella sostendrá encontrarse embarazada de un hijo suyo. Esta variación argumental desplaza la tensión de carácter incestuoso manifestada entre el personaje y su madre, Alicent, a lo largo del primer episodio de esta tercera temporada. Mientras el conflicto bélico general continúa su curso en Poniente, Aemond decidirá desentenderse de la guerra, una postura que le acarreará el reproche directo y las críticas por parte de los que hasta ese instante ejercían como sus aliados oficiales.

El descendiente ilegítimo de la pareja cuenta con posibilidades de entrar a formar parte de la línea de sucesión del Trono de Hierro, si bien gran parte de este bloque histórico continúa protegido por el misterio dentro de la cronología literaria. Lo que sí determina la obra es que Aemond terminará por abandonar el asentamiento de Harrenhal para encaminarse hacia uno de los destinos más trágicos registrados en la historia de la casa Targaryen.