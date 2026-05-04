La jornada de loterías de ayer, domingo 3 de mayo de 2026, dejó varios sorteos destacados en España, con premios importantes en El Gordo de la Primitiva, el Sueldazo de la ONCE, el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional y la Bonoloto.

En El Gordo de la Primitiva, la combinación ganadora estuvo formada por los números 06, 30, 39, 49 y 50, con el número clave 2. No hubo acertantes de primera categoría, es decir, de cinco aciertos más el número clave, ni tampoco de segunda categoría. Sí se registraron 12 acertantes de tercera categoría, que cobrarán 15.827,66 euros cada uno. Al no aparecer ganadores de la máxima categoría, el bote pasa al siguiente sorteo.

La Bonoloto también dejó bote sin repartir en primera categoría. La combinación ganadora fue 13, 25, 27, 38, 40 y 45, con el complementario 20 y el reintegro 8. No hubo acertantes de seis números, pero sí un boleto de segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario, premiado con 120.919,52 euros. Además, 73 acertantes de tercera categoría recibirán 828,22 euros cada uno.

En el Sueldazo de la ONCE del domingo, el número premiado fue el 92662, con la serie 007. El reintegro correspondió a la última cifra, el 2. Además, los premios adicionales recayeron en los números 29068, serie 040; 49497, serie 033; 53115, serie 031; y 70535, serie 003.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional dejó como primer premio el número 46802, mientras que el segundo premio correspondió al 57700. El premio especial, dotado con 15 millones de euros, fue para el número 46802, con la fracción 6 y la serie 3. Los reintegros fueron el 2, 3 y 7.

La jornada también tuvo protagonismo para el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, cuyo premio principal recayó en el número 55335, serie 092, con un premio de 17 millones de euros. El reintegro fue para la última cifra, el 5.

Como siempre, los premios deben comprobarse en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE, especialmente en el caso de décimos, resguardos o cupones con premios mayores.