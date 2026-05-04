El Sevilla FC y la Real Sociedad se enfrentan este lunes 4 de mayo de 2026 en el partido que cierra la jornada 34 de LaLiga EA Sports, un duelo con mucho en juego para ambos equipos en el tramo final del campeonato. El encuentro se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 21:00 horas, hora peninsular española.

El conjunto sevillista llega a la cita en una situación delicada. El Sevilla ocupa la 18.ª posición, con 34 puntos tras 33 partidos, por lo que necesita sumar para intentar salir de los puestos de descenso. Según los datos de LaLiga, el equipo hispalense acumula 9 victorias, 7 empates y 17 derrotas, con 40 goles a favor y 55 en contra.

La Real Sociedad, por su parte, afronta el partido desde la novena plaza, con 43 puntos. El equipo donostiarra suma 11 victorias, 10 empates y 12 derrotas, con 52 goles marcados y 52 encajados. Los txuri-urdin llegan con billete europeo garantizado tras conquistar la Copa del Rey, aunque todavía buscan apurar sus opciones de escalar posiciones en la clasificación.

El partido se presenta como una final para el Sevilla. El equipo andaluz necesita hacerse fuerte en Nervión y apoyarse en su afición para conseguir tres puntos que pueden ser decisivos en la pelea por la permanencia. La presión será máxima, ya que cada jornada que pasa reduce el margen de error en la zona baja de la tabla.

Para la Real Sociedad, el choque también tiene importancia. Aunque su presencia en competiciones europeas ya está asegurada por la vía copera, una victoria en el Sánchez-Pizjuán permitiría al equipo vasco mantener vivas sus aspiraciones de acercarse a los puestos más altos de LaLiga.

Dónde ver el Sevilla – Real Sociedad por TV y online

El Sevilla – Real Sociedad se podrá ver en directo en España a través de Teledeporte, RTVE Play, DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar y los operadores que emiten el canal de DAZN LaLiga, como Movistar Plus+ y Orange TV. En el caso de DAZN LaLiga, el canal figura en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el dial 113 de Orange TV.

Además, el partido podrá seguirse online mediante RTVE Play y la aplicación de DAZN, así como en los directos minuto a minuto de medios deportivos nacionales.

El árbitro designado para el encuentro es Juan Martínez Munuera, según la ficha oficial de LaLiga para este partido de la jornada 34.

Con dos objetivos muy distintos, pero la misma necesidad de ganar, el Sevilla – Real Sociedad apunta a ser uno de los duelos más intensos de la jornada. Los locales se juegan buena parte de sus opciones de salvación, mientras que los visitantes buscan cerrar la temporada liguera con ambición y buenas sensaciones.