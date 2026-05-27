La líder de Podemos, Ione Belarra, reprocha al Ejecutivo la «enorme decepción» provocada en el electorado progresista tras los últimos escándalos de presunta corrupción que salpican al PSOE.

La tensión política ha alcanzado un nuevo pico este miércoles en el Congreso de los Diputados. Durante la sesión de control al Gobierno, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado una dura ofensiva contra el Ejecutivo, acusándolo de causar una «enorme decepción» entre la ciudadanía progresista. El detonante de sus críticas ha sido la reciente entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en la calle Ferraz y la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Una «primavera caliente» y reproches de corrupción

Belarra ha aprovechado su turno de palabra —en una pregunta dirigida originalmente al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre las perspectivas económicas— para trazar un panorama de descontento social. Según la diputada, España vive una «primavera caliente» marcada por las movilizaciones de profesores, jubilados y mineros, algo que achaca a la inacción del Ejecutivo: «Y eso es porque ustedes no hacen nada», ha aseverado.

Sin embargo, el núcleo de su intervención se ha centrado en los últimos acontecimientos judiciales que afectan a las filas socialistas.

«Imagínese cómo se siente una persona progresista, cómo de decepcionada, cómo de triste cuando ve que hasta Zapatero ha podido meter la mano en la caja, cuando ve que la UCO entra en Ferraz», ha espetado Belarra desde la tribuna.

La líder de la formación morada hacía referencia directa a dos frentes judiciales abiertos:

El registro en Ferraz: La personación de agentes de la UCO este mismo miércoles en la sede socialista para requerir información sobre presuntos pagos a Leire Díez, en el marco del ‘caso Leire’ que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

La personación de agentes de la UCO este mismo miércoles en la sede socialista para requerir información sobre presuntos pagos a Leire Díez, en el marco del ‘caso Leire’ que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La situación de Zapatero: La imputación del expresidente del Gobierno en relación con el caso de la aerolínea Plus Ultra.

Apelación al espíritu del 15M

En su discurso, Belarra ha rescatado las proclamas del movimiento de los ‘indignados’ del 15M de 2011, haciendo un llamamiento a la movilización ciudadana y a «volver a hacer política en primera persona» si se quieren defender los servicios públicos como la sanidad o la educación.

Su cierre contra el actual Gobierno de coalición ha sido tajante: «Porque si la política la hacen ustedes, ya sabemos lo que hay: rearme y ahora también corrupción».

La respuesta del Gobierno

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha optado por mantener la distancia y evitar cualquier alusión directa tanto a la imputación de Rodríguez Zapatero como al requerimiento de la UCO en la sede de su partido.

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Cuerpo ha centrado su réplica en el plano socioeconómico, admitiendo que existe una sensación generalizada de «inseguridad económica» tanto en España como en el exterior, pero asegurando que el Ejecutivo está respondiendo con eficacia. «Vamos a seguir hacia adelante protegiendo allí donde más se necesite y con la actuación y la colaboración de todos aquellos que quieran hacerlo», ha concluido el ministro.