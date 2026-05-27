Agentes de la Guardia Civil entran en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE y del conocido empresario por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

MADRID.– En una jornada de máxima tensión política y judicial, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando este miércoles los domicilios particulares del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del empresario Javier Pérez Dolset. Las actuaciones se están llevando a cabo en el marco de la investigación del denominado ‘caso Leire Díez’, una causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz.

Estos registros domiciliarios coinciden en el tiempo con el despliegue policial que la misma unidad de la Guardia Civil está realizando en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para recabar pruebas sobre una presunta trama de financiación ilegal del partido.

Ofensiva judicial de la Audiencia Nacional

La entrada en las viviendas particulares del que fuera uno de los hombres clave en la estructura orgánica del PSOE y del conocido empresario del sector tecnológico supone un salto cualitativo en las pesquisas del juez Pedraz. El operativo busca incautar documentación, dispositivos electrónicos y soportes informáticos que resulten determinantes para el esclarecimiento de los delitos investigados en esta pieza.

La simultaneidad de los registros en los domicilios particulares y en la propia sede del Partido Socialista ha provocado un auténtico terremoto en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios de la oposición exigen ya la convocatoria de elecciones generales, mientras que los socios clave del bloque de investidura, como ERC y Sumar, han comenzado a calificar la situación como una «línea roja» para la continuidad de la legislatura.