El presidente del Gobierno mantiene una audiencia privada con el pontífice en vísperas de su viaje oficial a España, con la crisis internacional y los retos de la inteligencia artificial sobre la mesa.

CIUDAD DEL VATICANO.– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha llegado a primera hora de este miércoles al Vaticano para celebrar su primera reunión oficial con el papa León XIV. El encuentro, rodeado de una gran expectación diplomática, se produce a escasos días de la próxima visita que el pontífice realizará a España y en un momento de fuerte sintonía política entre Madrid y la Santa Sede respecto a la geopolítica internacional y los nuevos desafíos tecnológicos.

Sánchez ha accedido al patio de San Dámaso del Palacio Apostólico a las 8:45 horas (hora local), donde ha sido recibido con los honores de estilo por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia. Acompañado por el cuerpo de gentilhombres, el jefe del Ejecutivo español ha sido conducido hasta la tercera logia, donde se ubica la Biblioteca Apostólica, el espacio reservado para las audiencias con los jefes de Estado y de Gobierno.

Una agenda marcada por la paz y la IA

El protocolo vaticano estipula que el papa reciba al mandatario en la Sala del Tronetto, antes de pasar a la Biblioteca para mantener una conversación estrictamente privada. Según ha adelantado el Vaticano, este cara a cara da continuidad a la conversación telefónica que ambos mantuvieron al inicio del actual pontificado, en la cual ya sintonizaron sobre la gestión de la crisis migratoria y la necesidad de buscar vías diplomáticas para resolver los conflictos armados.

En esta ocasión, la agenda bilateral está profundamente marcada por la coincidencia de posturas ante la guerra y la gobernanza global de la Inteligencia Artificial (IA), un asunto en el que el pontífice ha mostrado especial preocupación recientemente.

Tras el tradicional intercambio de regalos oficiales, está previsto que Pedro Sánchez mantenga una reunión de trabajo con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para repasar las relaciones Iglesia-Estado. Una vez concluidos los encuentros, el presidente del Gobierno español comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa programada a partir de las 11:00 horas.