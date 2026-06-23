MOSCÚ.– El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este martes que su país está dispuesto a retomar «en cualquier momento» las negociaciones de paz con Ucrania. Estos diálogos se encuentran estancados desde el pasado mes de febrero, un parón que Moscú atribuye de forma directa a la implicación de Estados Unidos, el país mediador, en la guerra de Irán.

«Estamos dispuestos a reanudar en cualquier momento las negociaciones con Ucrania en el punto en el que las dejamos», afirmó Lavrov durante una mesa redonda celebrada en la Academia Diplomática.

Las líneas rojas de Moscú: neutralidad y territorio

A pesar de la aparente apertura al diálogo, el jefe de la diplomacia rusa volvió a poner sobre la mesa las firmes exigencias del Kremlin para alcanzar un acuerdo:

Estatus neutral: Ucrania debe mantenerse al margen de cualquier bloque militar (en clara referencia a la OTAN) y mantener un estatus no nuclear.

Ucrania debe mantenerse al margen de cualquier bloque militar (en clara referencia a la OTAN) y mantener un estatus no nuclear. Reconocimiento territorial: Lavrov insistió en que Kiev debe aceptar la «nueva realidad geopolítica», lo que implica reconocer la anexión rusa de Crimea, el Donbás (Donetsk y Lugansk) y Novorossía (Jersón y Zaporiyia).

Por otro lado, el ministro calificó de «groseras» y «poco realistas» las condiciones planteadas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien recientemente solicitó mediante una carta abierta al presidente Vladímir Putin un alto el fuego inmediato y negociaciones bilaterales directas.

Desconfianza hacia Occidente y la mediación de EE. UU.

Lavrov cargó con dureza contra el papel de Washington y Bruselas. Aseguró que la Casa Blanca parece estar abandonando su rol de mediador objetivo para centrarse en el incremento de las sanciones contra Rusia. En este sentido, sembró dudas sobre los verdaderos motivos de la reciente cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Alaska.

Asimismo, acusó a los países europeos de exigir un alto el fuego únicamente para «ganar tiempo», rearmar al régimen de Kiev y evitar la ofensiva rusa. En sintonía con las directrices de Vladímir Putin, el ministro subrayó que «los objetivos de la operación militar especial se cumplirán».

A pesar de la retórica confrontativa, los canales diplomáticos no parecen estar completamente cerrados:

Con Estados Unidos: El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó el interés mutuo en una futura visita a Moscú de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner , aunque admitió que todavía no se ha fijado una fecha concreta.

El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó el interés mutuo en una futura visita a Moscú de los mediadores estadounidenses, , aunque admitió que todavía no se ha fijado una fecha concreta. Con Europa: El Kremlin se ha mostrado abierto a reanudar el diálogo con el viejo continente. De hecho, fuentes comunitarias en Bruselas confirmaron que el gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha mantenido breves contactos diplomáticos con Moscú para abrir una vía de comunicación de cara a futuras negociaciones de paz.

No obstante, la postura de Putin sigue siendo tajante: aunque sostiene que los europeos tendrán que hablar con Rusia «les guste o no», advirtió que deben cesar el suministro de armas a Ucrania y avisó que Moscú se reserva el derecho de vetar a los interlocutores europeos que no consideren de su agrado.