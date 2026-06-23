‹ 1 / 20 ›

La cobertura fotográfica del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026 llega a su séptima galería con una última selección de imágenes del cierre del evento. Tras las ponencias y actividades profesionales, los asistentes compartieron un encuentro final marcado por el networking, la conversación y el ambiente distendido.

En esta última publicación dedicada al cocktail de clausura, El Periódico de Ceuta reúne nuevas fotografías de los participantes, el ambiente y los momentos finales de Bet on Ceuta 2026. Con esta galería se completa la serie de imágenes del cierre del evento.

Más fotos de Bet on Ceuta 2026

Esta noticia forma parte de la cobertura especial de Bet on Ceuta 2026. Las fotografías se han dividido en diferentes galerías para facilitar la búsqueda de imágenes por parte de asistentes, ponentes y participantes.

Si quieres seguir revisando el evento, puedes volver a la página principal del especial o consultar las galerías de ponencias publicadas por El Periódico de Ceuta.

Con esta séptima galería se completa la serie de fotografías del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026. La cobertura especial permite recorrer los principales momentos del evento, desde las ponencias hasta el encuentro final de los asistentes.

Con esta séptima galería se completa la serie de fotografías del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026. La cobertura especial permite recorrer los principales momentos del evento, desde las ponencias hasta el encuentro final de los asistentes.